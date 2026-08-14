El terremoto que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto ha dejado, hasta el momento, un balance de más de 240 fallecidos, 3,400 heridos y más de 44,000 familias damnificadas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En medio de estas desoladoras cifras, diversas organizaciones en Carolina del Norte y líderes locales impulsan iniciativas para apoyar a los sobrevivientes. Estas son algunas de las formas de ayudar:

Centro de acopio para ayudar a damnificados del terremoto

El Festival Colombiano Multicultural y Provenza Group, con el apoyo de la Cámara Colombiana de Comercio de Las Carolinas, continúan con su centro de acopio para recolectar donaciones y ayuda humanitaria. En este momento se necesitan especialmente:

Pañales y crema para pañalitis

Comida para bebé (no perecedera)

Linternas y baterías.

Guantes, tapabocas, cascos y elementos básicos de protección.

Botiquines y artículos de primeros auxilios, sin medicamentos de prescripción.

Alimentos para mascotas.

Puede entregar las donaciones en la sede de Provenza, ubicada en 9233 Nations Ford Rd, Charlotte, NC 28273, sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. A partir del martes 18 serán enviados.

Adicionalmente, la Cámara Colombiana de Comercio de Las Carolinas inició una campaña para recolectar fondos para cubrir los costos de envío. Visita el siguiente enlace para más información: carolinascacc.org o puede donar vía Zelle a: cacccarolinas@gmail.com.

Otros centros de acopio La Asociación Colombiana de Charlotte, junto a Somos Ciudadanos del Mundo NC, estará recibiendo donaciones como parte de esta misma campaña. Piden a la comunidad donar: productos de higiene personal, artículos y pañales para bebés, alimentos para mascotas y kits de primeros auxilios. Lugar : Tiendita Hispana Los Paisas

: Tiendita Hispana Los Paisas Dirección : 515 Peters Creek Pkwy, Winston-Salem, NC 27101.

: 515 Peters Creek Pkwy, Winston-Salem, NC 27101. Fecha y hora: sábado 15 de agosto de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Camino La organización Camino, junto a El Futuro Es Latino, se encuentran recibiendo donaciones de suministros de emergencia, recuperación y refugio. Puede ayudar donando: Botas de trabajo

Cascos

Gafas de seguridad

Guantes de trabajo

Mascarillas N95/antipolvo

Silbatos de emergencia

Tiendas de campaña

Sacos de dormir y colchonetas Puede dejar sus donaciones el lunes 17 de agosto de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en 208 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262.

Campaña para apoyar a Colombia

El empresario colombiano Manolo Betancur, propietario de Manolo’s Bakery en Charlotte, inició una campaña de recaudación de fondos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia. A través de By Immigrant Hands Foundation, la iniciativa busca recibir donaciones económicas que permitan adquirir directamente en Colombia alimentos, agua, medicinas y otros artículos esenciales para las personas que más lo necesitan.

Los organizadores explicaron que optaron por recaudar dinero en lugar de productos para facilitar la compra y distribución de la ayuda en Colombia y evitar costos adicionales de envío y logística. Las personas interesadas en contribuir pueden realizar sus donaciones a través de byimmigranthands.com.