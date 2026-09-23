CMS despide a superintendente y cambia liderazgo

El Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) se quedó sin su superintendente y cambió la presidencia de su Junta Escolar la noche del martes 22 de septiembre.

La junta votó 5 a 4 para despedir a la superintendente Crystal Hill, mientras Stephanie Sneed renunció a la presidencia de la Junta. Sneed continuará como integrante del organismo.

Los cambios ocurren en medio de cuestionamientos sobre contratos y pagos del distrito. La Fiscalía de Mecklenburg solicitó recientemente una investigación criminal sobre presuntas irregularidades financieras en CMS.

¿Por qué despidieron a Crystal Hill?

La junta decidió terminar el contrato de Hill por conveniencia, mediante una votación de cinco integrantes a favor y cuatro en contra. Esta modalidad de terminación contempla que Hill reciba un año de salario, equivalente a aproximadamente $341,000, según reportó el medio digital The Charlotte Ledger.

Hill ocupaba el cargo de superintendente desde 2023. En junio, la junta la suspendió con sueldo mientras investigaba asuntos relacionados con su gestión. La reincorporó en agosto.

¿Quién dirigirá la Junta de Educación?

Tras el anuncio de la salida de la superintendente, Stephanie Sneed renunció a la presidencia de la Junta Escolar, pero conservará su puesto como representante del Distrito 4.

En una carta divulgada antes de la reunión, Sneed cuestionó cómo se habían abordado públicamente las controversias recientes.

Gregory “Dee” Rankin asumió la presidencia, mientras que Liz Monterrey, la primera latina en llegar a la junta, fue elegida vicepresidenta.

¿Qué relación tienen los cambios con los contratos?

La semana pasada, Hill envió a la junta un memorando de 14 páginas acompañado de más de 200 páginas de documentación.

En el escrito, cuestionó contratos y pagos vinculados con el bufete Poyner Spruill y el consultor Raki McGregor.

Hill sostuvo que Sneed intervino en decisiones contractuales sin informar adecuadamente a la superintendencia y a otros integrantes de la junta.

Documentos citados por medios locales muestran un acuerdo que contemplaba $30,000 mensuales por servicios de consultoría.

Las afirmaciones de Hill son acusaciones que deben distinguirse de hechos comprobados. La investigación criminal solicitada por la Fiscalía no establece que Sneed, Hill u otra persona haya cometido un delito.

¿Qué pasará con la investigación financiera?

El fiscal de Mecklenburg, Spencer Merriweather, pidió al Buró Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) que examinara presuntas irregularidades en transacciones de CMS. La solicitud abarca operaciones de los años fiscales 2026 y 2027.

La Fiscalía aclaró que pedir una investigación busca determinar los hechos y no constituye una acusación penal formal.

Por separado, la junta acordó divulgar un resumen de la investigación administrativa sobre Hill, cuyo costo se acercó a $400,000.