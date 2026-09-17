Elecciones 2026: Carolina del Norte vota por 3 cambios a su Constitución

Los votantes de Carolina del Norte decidirán en las elecciones del 3 de noviembre de 2026 sobre tres cambios a la Constitución estatal relacionados con la identificación para votar, impuestos sobre ingresos y propiedad.

Las tres preguntas aparecerán en la elección general de 2026. Para cada una, los votantes podrán marcar “a favor” o “en contra”, según la Junta Electoral del estado.

Una encuesta reciente de Elon University encontró más respuestas favorables que contrarias a las tres propuestas. Sin embargo, la encuesta refleja opiniones durante un período específico y no determina el resultado electoral.

1. Identificación con foto para votar

La primera propuesta incorporaría a la Constitución el requisito de presentar identificación con foto antes de votar, no solamente para quienes votan presencialmente.

Actualmente, quienes votan por correo deben incluir una copia de una identificación aceptable. También existen procedimientos de excepción para quienes no pueden proporcionarla.

La pregunta en la papeleta plantea:

“Enmienda constitucional para exigir que todos los votantes —y no solo aquellos que acuden a votar en persona— presenten una identificación con fotografía antes de votar”.

Según Elon, 63 % de los votantes probables encuestados apoyó la propuesta, 25 % se opuso y 12 % estaba indeciso.

2. Límite constitucional al impuesto sobre ingresos

Los votantes también decidirán si reducen del 7 % al 3.5 % el máximo constitucional permitido para la tasa del impuesto sobre la renta.

Esto establece un límite máximo. No significa que la tasa automáticamente quedará establecida en 3.5 %.

La pregunta será:

“Enmienda constitucional para evitar que la tasa del impuesto estatal sobre la renta aumente por encima del tres y medio por ciento (3.5 %)”.

La encuesta encontró 67 % a favor, 18 % en contra y 16 % indecisos, debido al redondeo de los porcentajes publicados.

3. Límites a aumentos de impuestos sobre propiedades

La tercera propuesta aborda los impuestos sobre propiedades recaudados por gobiernos locales.

Si se aprueba, la Constitución requerirá que la Asamblea General establezca por ley límites sobre cuánto puede aumentar esa recaudación. La legislación podrá incluir excepciones.

La enmienda no establece directamente un porcentaje máximo específico.

La pregunta será:

“Enmienda constitucional que exige límites a los aumentos de los impuestos sobre la propiedad por parte de los gobiernos locales”.

Entre los votantes probables encuestados, 72 % respondieron a favor, 14 % en contra y 14 % estaban indecisos.

Elecciones 2026: ¿Qué más se elegirá el 3 de noviembre?

La elección de medio término incluye un senador federal, 14 representantes federales, 50 senadores estatales y 120 representantes estatales.

También estarán en juego puestos judiciales, autoridades de condados y algunos cargos municipales.

El voto anticipado presencial será del 15 al 31 de octubre. El día de las elecciones, las urnas estarán abiertas de 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

Consulte la información oficial para las elecciones de 2026 en: ncsbe.gov/voting/upcoming-election