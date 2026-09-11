La presidenta de Central Piedmont Community College, Dra. Kandi Deitemeyer, recibió un reconocimiento por su liderazgo e influencia en el futuro de la región. El Charlotte Business Journal incluyó a Deitemeyer entre sus Power 100: Visionaries de 2026, una selección de líderes con influencia regional.

Deitemeyer dirige Central Piedmont desde 2017. Durante ese período, la institución ha ampliado programas educativos, alianzas universitarias y oportunidades de capacitación laboral.

El reconocimiento destaca su trabajo para conectar educación, desarrollo económico y preparación de trabajadores con las necesidades de Charlotte-Mecklenburg.

Central Piedmont atiende a casi 60,000 estudiantes

Actualmente, Central Piedmont atiende a cerca de 60,000 estudiantes y genera un impacto económico estimado de $1,000 millones en Mecklenburg.

Durante la gestión de Deitemeyer, la institución ha otorgado más de 44,000 credenciales académicas y profesionales. Además, aumentó el apoyo anual mediante becas hasta alcanzar $5 millones, según Central Piedmont.

La institución también ha realizado inversiones en instalaciones e infraestructura.

Más estudiantes toman cursos universitarios

Uno de los principales cambios ha sido el crecimiento de la inscripción simultánea para estudiantes de secundaria.

Cerca de 6,500 estudiantes participan actualmente en programas de dual enrollment.

Estos programas permiten obtener créditos universitarios y explorar posibles carreras profesionales mientras los jóvenes todavía cursan la secundaria.

Central Piedmont también amplió sus acuerdos de transferencia a 40 instituciones universitarias de cuatro años.

El objetivo es ofrecer rutas más económicas para que los estudiantes puedan obtener una licenciatura.

Capacitación para empleos con alta demanda

Central Piedmont también trabaja con empleadores, sistemas de salud, gobiernos locales y distritos escolares para responder a necesidades laborales.

Sus programas atienden sectores con alta demanda de trabajadores.

Entre ellos se encuentran salud, manufactura avanzada, oficios especializados, educación infantil y tecnología.

“La Dra. Kandi Deitemeyer comprende que las comunidades sólidas dependen de una educación accesible, práctica y estrechamente vinculada a las necesidades del mercado laboral”, dijo JB Brown, presidente de Hendrick Automotive Group.

Reconocen liderazgo de Kandi Deitemeyer

Caldwell Rose, presidente de la Junta de Central Piedmont, destacó las alianzas desarrolladas durante la administración de Deitemeyer.

“Su liderazgo visionario ha fortalecido las alianzas entre los sectores educativo, empresarial, gubernamental y filantrópico”, dijo Rose.

Según Central Piedmont, estas colaboraciones buscan ampliar el acceso educativo y preparar estudiantes para los empleos que necesita la región.

La selección Power 100: Visionaries reconoce la influencia de Deitemeyer en educación, movilidad económica y desarrollo de la fuerza laboral de Charlotte.