Charlotte continúa consolidándose como una de las mejores ciudades para vivir en Carolina del Norte. Sin embargo, sus habitantes no están exentos de ser víctimas de situaciones ajenas a su voluntad que ponen en riesgo su seguridad y calidad de vida. Por ello, te presentamos esta guía actualizada de cómo denunciar un delito en la ciudad.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) es el ente encargado de velar por la seguridad de las personas en la Ciudad Reina. Como tal, ponen a disposición de los ciudadanos una serie de opciones para denunciar situaciones que violan sus derechos a al vida, la propiedad o sus derechos.

¿Es violenta la ciudad de Charlotte?

El CMPD presentó su informe de delitos de mitad de año y las tendencias para 2026. Se destacó que la delincuencia general registró una disminución del 16 % en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las principales reducciones se observaron en los delitos contra la propiedad (un 17 % menos en relación con 2025) y en los delitos violentos (un 8 % inferior).

Sin embargo, el único rubro que mostró un ligero incremento fue el de homicidios, con un aumento del 3 % respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Qué es un delito y cuáles se consideran graves?

Legalmente un delito "es una conducta que resulta contraria a las exigencias que el Estado hace a la ciudadanía a través de las leyes para proteger la vida, los bienes y derechos de los ciudadanos". Es en esta medida que una acción puede ser considerada un delito.

Existen delitos menores y delitos mayores, cuya gravedad se establece en función de las consecuencias que traen. Los casos que se consideran menores rara vez implican la cárcel y se suelen castigar con servicio comunitario, multas, libertad condicional. Sin embargo, los casos mayores tienen sanciones más severas, ya que se juzgan sobre un daño significativo contra una persona o propiedad.

Los delitos graves pueden ser:

Homicidio o asesinato.

Agresión sexual o violación.

Fraude.

Evasión de impuestos.

Robo.

Robo a mano armada.

Secuestro.

Incendio provocado.

¿Cómo y dónde denunciar un delito en Charlotte si fuiste víctima o testigo?

Existen al menos tres vías para denunciar un delito:

Llamar al 911. En esta línea de emergencia podrá:

- Pedir ayuda en situaciones de vida o muerte

- Anunciar emergencias médicas

- Solicitar apoyo porque alguien está herido

- Denunciar un delito

- Prevenir un delito

- Reportar un accidente de tránsito

- Reportar un incendio

Llamar al 311. Este número no se considera de emergencia y es para reportar:

- Daño a la propiedad

- Propiedad robada

- Violencia doméstica

- Persona desaparecida

- Llamadas acosadoras

- Alguien entrando en su casa o negocio

- Vehículo robado

- Sospechoso que aún se encuentre en la escena

- Accidentes de tráfico

- Agregar información a un informe

Realizar un informe de delito en línea a través de la página de CMPD:

- Robo de un vehículo

- Daños criminales a la propiedad

- Propiedad robada

- Llamadas telefónicas acosadoras

- Hurto

- Robo de identidad financiera

- Pasaporte o licencia de conducir perdidos



Esta página web del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg es para enviar un informe policial. Se solicita a la persona aportar un correo electrónico y al realizar la denuncia el sistema envía un mensaje con un número de reporte temporal (que podrá imprimir) con el que se garantiza el inicio de las acciones relacionadas con el caso.

Si más adelante requiere agregar información adicional se hace al número 311 ó 704-336-7600.

También se recomienda tener a mano el número de la Unidad de Prevención del Delito: 704-336-2310 disponible de lunes a viernes. También puede comunicarse a través del correo electrónico: crimepreventionunit@cmpd.org

¿Cómo denunciar un delito de forma anónima en Charlotte?

Si tiene información sobre un crimen, pero no quiere usar las vías anteriores sino que desea hacerlo de forma anónima, puede llamar al 704-334-1600. También puede enviar su reporte anónimo a través de la aplicación móvil gratuita P3 Tips o mediante la página web de Charlotte-Mecklenburg Crime Stoppers.

A través de esta opción puede obtener una recompensa en efectivo de hasta $1,000 (y de hasta $5,000 en casos de homicidio), gracias a un programa que insta a los miembros de la comunidad a llamar o enviar información anónima con la identidad y paradero de un delincuente en posesión de un arma de fuego o involucrado en un delito.

La persona que llama de forma anónima será elegible para una recompensa de hasta $500 si se realiza un arresto como resultado de su pista anónima. Visite www.cmpd.org para más información sobre el programa de reporte de armas de fuego por delincuentes.

¿Cómo ayudar a reducir delitos y evitar ser víctima en Charlotte?

Autoridades policiales piden la ayuda de la comunidad para combatir los delitos. Algunos consejos que pueden proteger de alguna manera son: