El Mes de la Herencia Hispana llega a su cierre este 15 de octubre con varias actividades en Charlotte para disfrutar y celebrar la cultura, las tradiciones y las historias de diferentes comunidades latinas. Durante estos días habrá música, baile, arte, comida, talleres y eventos familiares para conocer y compartir parte de la diversidad que forma la comunidad hispana en la ciudad.
Noche de baile: Brooklyn to Charlotte
El Mint Museum presenta una noche de música, baile, arte y cultura afrolatina con “Brooklyn to Charlotte”, un homenaje a los LeBron Brothers. El evento contará con clases de baile de Rumbao Latin Dance Company, música de DJ Carlos LeBron, un trío de percusión, pintura en vivo y vendedores culturales.
- Fecha: viernes 9 de octubre
- Hora: 7:30 p.m. a 11:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum, Uptown
- Dirección: 500 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: $15. Puedes comprar tu entrada en el siguiente enlace.
Celebraciones con Compare Foods
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte ofrece fiestas con presentaciones en vivo de músicos locales, mariachi, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: sábado 10 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215
- Fecha: sábado 10 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269
- Fecha: lunes 12 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210
Parada Dominicana de Charlotte
Charlotte celebra la cultura dominicana con la segunda edición de la Parada Dominicana, un evento con música en vivo, bachata, merengue, bailes tradicionales, comida y arte. La celebración reúne a latinos y no latinos para conocer y disfrutar las tradiciones de República Dominicana.
- Fecha: domingo 11 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Boileryard Area (Camp North End)
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Celebra el Día Nacional de España
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por 12 años consecutivos el Día Nacional de España. Podrás conectar con esta comunidad, conocer su cultura, disfrutar de música y mariachi, danzas, arte, juegos tradicionales y organizaciones comunitarias locales.
- Fecha: domingo 11 de octubre
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
Taller de escritura creativa: Historias con Sazón
OBRA Collective presenta “Historias con Sazón: Lo que heredamos, lo que contamos”, un taller de escritura creativa guiado por Irlanda Ruiz. Durante dos sesiones, los participantes explorarán recuerdos, tradiciones y experiencias familiares para transformarlos en una historia personal. No se necesita experiencia previa en escritura.
- Fecha: lunes 12 y miércoles 14 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. (dos sesiones de 90 minutos)
- Lugar: OBRA Collective, VAPA Center
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Entrada: Gratis, con inscripción previa en el siguiente enlace.
- Edad: 13 años en adelante; menores de 18 deben estar acompañados por un adulto
Búsqueda del tesoro
ImaginOn invita a adolescentes a participar en una búsqueda del tesoro con banderas de países latinos de todo el mundo. Los participantes deberán encontrar las banderas y relacionarlas con su país de origen.
- Fecha: todos los días, hasta el 15 de octubre
- Hora: todo el día (9:00 a.m. a 8:00 p.m. | sábado hasta las 5:00 p.m.| domingo cerrado)
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis
Ecos latinos
Soto's Entertainment y Laticana Productions presentan Ecos Latinos, una celebración elegante e íntima de la cultura latina para cerrar el Mes de la Herencia Hispana. El evento combinará música, entretenimiento multicultural y presentaciones de artistas de Charlotte en un ambiente pensado para reunir a la comunidad.
- Fecha: viernes 16 de octubre
- Hora: 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: The Long Room
- Dirección: 1111 Central Ave., Suite 230, Charlotte, NC 28204
- Costo: $30. Puedes comprar tu entrada en el siguiente enlace.
Un mercado colectivo de otoño
The Local Collective Market reunirá a pequeñas emprendedoras y sus negocios en un ambiente familiar con actividades para todas las edades. Los niños podrán participar en un “Kids Passport”, con estaciones y actividades que les permitirán recorrer el mercado y recibir un obsequio al completar el recorrido. También habrá música, juegos y decoración gratuita de calabazas.
- Fecha: sábado 17 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: Distro Beer Hub
- Dirección: 2412 Distribution St Charlotte, NC 28203