El Mes de la Herencia Hispana llega a su cierre este 15 de octubre con varias actividades en Charlotte para disfrutar y celebrar la cultura, las tradiciones y las historias de diferentes comunidades latinas. Durante estos días habrá música, baile, arte, comida, talleres y eventos familiares para conocer y compartir parte de la diversidad que forma la comunidad hispana en la ciudad.

Noche de baile: Brooklyn to Charlotte El Mint Museum presenta una noche de música, baile, arte y cultura afrolatina con “Brooklyn to Charlotte”, un homenaje a los LeBron Brothers. El evento contará con clases de baile de Rumbao Latin Dance Company, música de DJ Carlos LeBron, un trío de percusión, pintura en vivo y vendedores culturales. Fecha : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre Hora : 7:30 p.m. a 11:00 p.m.

: 7:30 p.m. a 11:00 p.m. Lugar : Mint Museum, Uptown

: Mint Museum, Uptown Dirección : 500 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202

: 500 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202 Costo: $15. Puedes comprar tu entrada en el siguiente enlace.

Celebraciones con Compare Foods La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte ofrece fiestas con presentaciones en vivo de músicos locales, mariachi, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son: Fecha : sábado 10 de octubre

: sábado 10 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215 Fecha : sábado 10 de octubre

: sábado 10 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269 Fecha : lunes 12 de octubre

: lunes 12 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210

Parada Dominicana de Charlotte Charlotte celebra la cultura dominicana con la segunda edición de la Parada Dominicana, un evento con música en vivo, bachata, merengue, bailes tradicionales, comida y arte. La celebración reúne a latinos y no latinos para conocer y disfrutar las tradiciones de República Dominicana. Fecha : domingo 11 de octubre

: domingo 11 de octubre Hora : 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Boileryard Area (Camp North End)

: Boileryard Area (Camp North End) Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Celebra el Día Nacional de España Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por 12 años consecutivos el Día Nacional de España. Podrás conectar con esta comunidad, conocer su cultura, disfrutar de música y mariachi, danzas, arte, juegos tradicionales y organizaciones comunitarias locales. Fecha : domingo 11 de octubre

: domingo 11 de octubre Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217

Taller de escritura creativa: Historias con Sazón OBRA Collective presenta “Historias con Sazón: Lo que heredamos, lo que contamos”, un taller de escritura creativa guiado por Irlanda Ruiz. Durante dos sesiones, los participantes explorarán recuerdos, tradiciones y experiencias familiares para transformarlos en una historia personal. No se necesita experiencia previa en escritura. Fecha : lunes 12 y miércoles 14 de octubre

: lunes 12 y miércoles 14 de octubre Hora : 6:00 p.m. (dos sesiones de 90 minutos)

: 6:00 p.m. (dos sesiones de 90 minutos) Lugar : OBRA Collective, VAPA Center

: OBRA Collective, VAPA Center Dirección : 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202 Entrada : Gratis, con inscripción previa en el siguiente enlace.

: Gratis, con inscripción previa en el siguiente enlace. Edad: 13 años en adelante; menores de 18 deben estar acompañados por un adulto

Búsqueda del tesoro ImaginOn invita a adolescentes a participar en una búsqueda del tesoro con banderas de países latinos de todo el mundo. Los participantes deberán encontrar las banderas y relacionarlas con su país de origen. Fecha : todos los días, hasta el 15 de octubre

: todos los días, hasta el 15 de octubre Hora : todo el día (9:00 a.m. a 8:00 p.m. | sábado hasta las 5:00 p.m.| domingo cerrado)

: todo el día (9:00 a.m. a 8:00 p.m. | sábado hasta las 5:00 p.m.| domingo cerrado) Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Costo: gratis

Ecos latinos Soto's Entertainment y Laticana Productions presentan Ecos Latinos, una celebración elegante e íntima de la cultura latina para cerrar el Mes de la Herencia Hispana. El evento combinará música, entretenimiento multicultural y presentaciones de artistas de Charlotte en un ambiente pensado para reunir a la comunidad. Fecha : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre Hora : 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

: 7:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : The Long Room

: The Long Room Dirección : 1111 Central Ave., Suite 230, Charlotte, NC 28204

: 1111 Central Ave., Suite 230, Charlotte, NC 28204 Costo: $30. Puedes comprar tu entrada en el siguiente enlace.