Por tercer año consecutivo, la Casa de la Cultura invita a organizaciones, familias y miembros de la comunidad a participar en una exhibición de pesebres navideños en Charlotte. Esta propuesta busca reunir distintas presentaciones artísticas y creativas del nacimiento de Jesús hechas con materiales, estilos y elementos de diferentes culturas, países o ideas.

Arte y pesebres en el mismo espacio

La actividad formará parte de la exhibición de artistas locales e internacionales “Borderless City”, que será presentada en el VAPA Center durante el mes de diciembre. Además de participar en los pesebres, artistas podrán exponer su arte.

“Tenemos espacios abiertos en esta tercera edición. En esta exhibición todos están bienvenidos. En años anteriores hemos tenido a personas de los cinco continentes y de diferentes disciplinas: fotografía, escultura, pintura, joyería e impresiones”, dijo Keudis Sánchez, cofundador de la Casa de la Cultura.

Sobre los pesebres, Milagros Ugueto, directora de la organización, añadió: “En años anteriores, hemos tenido pesebres hechos con palitos de fósforos (cerillas), chocolates, caramelos, arcilla, cartón, impresiones y dibujos. Lo que importa es la creatividad y mostrar un poco de estas tradiciones a través del arte".

La iniciativa busca que cada participante comparta un poco de sus tradiciones o interpretación de esta costumbre navideña. Por eso, algunos de los requisitos son:

Representar el nacimiento de Jesús con los elementos esenciales del pesebre (como El Niño Dios, María y José y la estrella de Belén). El resto de elementos, como pastores, ovejas, una mula, un buey o los Reyes Magos, es a criterio del artista.

con los elementos esenciales del pesebre (como El Niño Dios, María y José y la estrella de Belén). El resto de elementos, como pastores, ovejas, una mula, un buey o los Reyes Magos, es a criterio del artista. Cada obra deberá estar acompañada de una breve descripción sobre el concepto artístico, los materiales utilizados y la inspiración (cultural o religiosa) que dio origen a su creación.

sobre el concepto artístico, los materiales utilizados y la inspiración (cultural o religiosa) que dio origen a su creación. Utilizar materiales naturales, artificiales o reciclados .

. Respetar las dimensiones del espacio asignado (aproximadamente 20 x 20 pulgadas).

¿Cómo participar?

Contactar a la Casa de la Cultura hasta este viernes 27 de diciembre al lacasadelacultura1@gmail.com o a sus redes sociales. Aclarar si se desea exponer su arte o un pesebre.

Los seleccionados deberán instalar su arte en una de estas dos fechas : 3 de diciembre, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. o 5 de diciembre: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 3 de diciembre, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. o 5 de diciembre: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Ese día deberá llevar todos los materiales y herramientas necesarios para la instalación.

Los pesebres quedarán en la exposición hasta finales de diciembre. La inauguración será el sábado 5 de diciembre de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en la galería Obra Collective del VAPA Center. Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202.