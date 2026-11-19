El miedo a salir de casa ante la posibilidad de perder a sus familias y las dificultades para cubrir las necesidades básicas llevaron a latinos a descuidar su salud. Esta fue una de las consecuencias inmediatas del operativo migratorio Charlotte’s Web hace un año reportado por Camino, una organización sin fines de lucro bilingüe y multicultural.

Un estudio del Instituto de Investigación Camino, presentado el 16 de noviembre en sus instalaciones, recogió las experiencias de personas latinas durante y después de Charlotte’s Web.

Los testimonios recopilados muestran que el temor provocado por la operación también tuvo consecuencias en la salud de las personas, afectando su bienestar físico y emocional incluso después de las detenciones.

Se registró deterioro de enfermedades crónicas

Las consecuencias también se reflejaron en el acceso a la atención médica. Rolando Aguilar, proveedor de salud en Camino, explicó que la clínica experimentó una reducción considerable de pacientes desde que comenzaron los operativos.

“Fue una caída dramática. Vemos un promedio diario de 18 a 20 pacientes por cada uno de los proveedores generales. Durante esa semana y las que siguieron atendimos alrededor de cinco a seis. Algunos de ellos solo por teléfono”, contó.

Explicó que la disminución de consultas tuvo consecuencias para personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, problemas de tiroides y enfermedades renales.

“Hemos visto un deterioro importante en los niveles de A1C (prueba de sangre que mide el promedio de azúcar en los últimos 3 meses). Lo mismo en las cifras de hipertensión. Además, notamos la pérdida de citas médicas con especialistas debido a factores financieros. Esto también provocó que no se hicieran los test necesarios o que no se compraran medicamentos. En temas de salud, hay cosas que no pueden posponerse”, informó.

En materia de salud mental, Aguilar describió un incremento importante de problemas de sueño, ansiedad, depresión y ataques de pánico.

Para intentar llegar a los pacientes, durante Charlotte’s Web el Centro de Salud de Camino recurrió a consultas de telesalud e informó sobre programas de atención médica gratuita. Sin embargo, el médico reportó que estos no eran utilizados ante la preocupación de que pudieran tener consecuencias migratorias. Aclaró que este no se trata de un programa federal, por lo que no representa un riesgo para inmigrantes.