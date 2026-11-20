Desde hace más de dos meses, Francelis Escobar y su esposo Carlos Hernández luchan para volver a estar con su hijo Jhon. Los tres acudieron a una cita de chequeo (check-in) en Charlotte y fueron detenidos y trasladados a cárceles migratorias. La pareja recuperó su libertad, pero Jhon continúa detenido en Georgia. Recientemente, un juez federal ordenó a ICE explicar por qué mantienen detenido al joven.

Una cita de rutina terminó en una pesadilla migratoria

Desde que ambos recuperaron su libertad tras estar detenidos en centros de inmigración en California y Georgia, respectivamente, Francelis y Carlos tienen una sola preocupación: que su hijo recupere su libertad y pueda continuar estudiando y trabajando, como lo hacía antes de ser detenido.

Los tres se presentaron a una cita de chequeo migratorio en las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Charlotte el 9 de septiembre. Ese día, según contaron a La Noticia, se negaron a firmar un documento en el que aceptan la salida voluntaria del país. Tanto los padres como el joven terminaron detenidos.

Esa misma noche, la familia fue trasladada al Stewart Detention Center, en Georgia, donde fue procesada y separada. Dos semanas después, a Francelis la trasladaron a California. Allí un juez concedió una fianza de $5,000, que le permitió recuperar la libertad el 16 de octubre.

“El juez cree que existe un riesgo de fuga, pero no es así”

Al salir, se enteró de que su esposo había sido liberado tras pagar una fianza de $15,000. Sin embargo, su hijo seguía detenido con una audiencia programada para el 19 de octubre. Ese día, un juez le negó la posibilidad de salir bajo fianza y comenzó una batalla legal que busca su liberación.

“El juez cree que existe un riesgo de fuga, pero no es así. De querer irse, habríamos pedido una salida voluntaria, no estaríamos peleando el caso… Un riesgo de fuga, ¿por dónde? Si lo que menos queremos es regresar. Él es un muchacho que estaba estudiando y trabajando. No tiene multas de tránsito, no ha tenido problemas con autoridades o en la calle, la gente habla bien de él, recién apenas se sacó la licencia de conducir y tiene sus documentos en orden”, dijo Carlos, el padre del joven, a La Noticia.

“Nosotros ya salimos, aceptamos que nos pongan grillete, accedimos a sus condiciones, no nos negamos a nada, ¿por qué piensan que con él no será igual?”, añadió.

Actualmente, ambos quedaron limitados a permanecer únicamente en las Carolinas y presentarse todos los meses en las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ubicadas en 6130 Tyvola Centre Dr, Charlotte, NC 28217. El mismo sitio en donde fueron detenidos.

Juez federal pide respuesta sobre detención

Ante los más de 70 días que Jhon tiene detenido en Stewart Detention Center, su defensa presentó el 9 de noviembre una petición de habeas corpus ante un tribunal federal. Este recurso permite pedirle a un juez que revise si la detención es legal y si hay razones para que el joven siga detenido.

El magistrado federal asignado (Charles H. Waidley) revisó la petición y ordenó al Gobierno (Inmigración) responder aproximadamente el 1.° de diciembre. Con este proceso en camino, la familia espera que antes de que termine el año, el joven sea liberado y regrese a su hogar en Holly Springs, Carolina del Norte.

Mientras esperan una respuesta, Francelis y Carlos siguen pendientes de las llamadas de su hijo, mientras les preocupa que sea trasladado a otra ciudad o estado más lejano, como le ocurrió a su mamá.

“Está deprimido y está asustado, porque hoy te pueden tener ahí y mañana te pueden mover y no sabe para dónde y tampoco te lo dicen. Ya apareces en el sistema a los tres días. Ese es el miedo que tiene él. En general, se está conteniendo. Sabemos que está pasándola mal, no porque esté en peligro, es porque el tiempo sigue pasando y él se sigue preguntando qué va a pasar con él”, dijo Carlos.

Padres preocupados por la salud de su hijo

Su familia también expresó su preocupación por las condiciones de salud y alimentación en el Stewart Detention Center.

“Allá ya a los tres, cuatro días te enfermas. Hay un virus que no sale de ahí porque el centro nunca se queda solo. Entonces, todas las personas que entran al centro se enferman de la garganta, fiebre y tos. Yo todavía no he recuperado mi voz desde que salí y he tomado medicamentos, bebidas, de todo. Aún sigo con el mal sabor. Conocí a alguien que en tres meses se contagió del virus cuatro veces”, comentó su padre.

Agregó: “Respecto a la comida, esta se cocina en microondas. Son cosas como pasta y arroz instantáneo que no hacen bien al estómago. Eso ha sido un problema para él. Gracias a Dios no le ha dado fuerte recientemente, porque le dio fuerte estando conmigo allá adentro”.

Buscan reunir los tres casos migratorios

Antes de su detención, Jhon trabajaba en un establecimiento de comida rápida y estudiaba ciberseguridad en Wake Technical Community College. Hoy sus padres continúan con la esperanza de que sea liberado y poder dejar la pesadilla de estar detenido atrás.

La familia busca que sus tres procesos migratorios puedan unificarse en una sola petición familiar. Mientras tanto, Francelis y Carlos trabajan en construcción para cubrir los gastos legales y las fianzas que les permitieron salir, pero que ahora deben a un prestamista.

La familia creó una campaña de GoFundMe para recaudar fondos destinados a cubrir parte de los gastos legales para la defensa de Jhon. Para apoyarlos, visite el siguiente enlace.