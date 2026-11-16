Con música, pasteles, testimonios y actividades para las familias, unas 70 personas se reunieron el sábado 14 de noviembre en Manolo’s Bakery para recordar un año de Charlotte’s Web, el operativo migratorio que dejó a más de 1,300 personas detenidas en Carolina del Norte y que tuvo un fuerte impacto en familias inmigrantes de Charlotte.

Donde hubo protestas y detenciones, se llenó de música y celebración

El encuentro fue organizado por Manolo Betancur, dueño de Manolo’s Bakery en el estacionamiento de su establecimiento ubbicado en:. 4405 Central Ave, Charlotte, NC 28205. El mismo espacio que durante los operativos de noviembre de 2025 se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad.

Allí, hace un año, vecinos y miembros de la comunidad latina se acercaron para protestar contra los operativos. Esta vez, el ambiente fue distinto. El mismo espacio se transformó en un lugar de encuentro familiar, permitiendo a los asistentes convertir recuerdos difíciles en un espacio para unirse y agradecer a quienes apoyan a los inmigrantes.