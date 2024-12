Con el cambio de Gobierno para el próximo año, sumado a la creciente retórica política antiinmigrante se anticipa un endurecimiento de las políticas migratorias. Es importante que sepa que todas las personas que viven en Estados Unidos, incluyendo a inmigrantes indocumentados, tienen derechos, según la Constitución.

Es por ello que la abogada de inmigración, Yesenia Polanco-Galdámez, explica qué derechos tienen las personas indocumentadas y cómo pueden protegerse ante posibles abusos, especialmente si oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegan a su hogar.

¿Qué hacer si un oficial toca la puerta de su casa?

No abra la puerta

Uno de los aspectos más importantes en la defensa de los derechos de los inmigrantes es la protección de su hogar.

“En su casa usted tiene derecho de no abrir la puerta. Su casa es su santuario y la razón para mantener la puerta cerrada es para que no observen que hay adentro… Si abre la puerta, ellos podrían alegar que vieron algo sospechoso y eso les da permiso para entrar y revisar”, explicó la abogada durante el taller “Conozca sus derechos”, que se llevó a cabo el 4 de diciembre en Charlotte Is Home Center.

Pida que le pasen la orden judicial por debajo de la puerta

La única excepción para que oficiales de inmigración (ICE) puedan entrar a su hogar, sin su consentimiento, es si cuentan con una orden judicial, detallada y firmada por un juez.

Explica la abogada que una orden de deportación de ICE y una orden judicial no son lo mismo. Y solo el primer documento es válido para que entren a su casa, pero solo para inspeccionar lo que esté escrito en esa orden judicial. Y si los datos, como su nombre o dirección, están incorrectos, no ceda en abrir la puerta.

“Esta orden debe ser detallada. No es que con ella cualquier autoridad pueda simplemente entrar a la casa y revisar a todos los que están en casa. Tiene que haber una razón, como una investigación por drogas, pero esto no les permite entrar y preguntarle a las personas si están legales o no”, dijo.

Tiene derecho a guardar silencio

“Tiene el derecho de no decir nada. No tiene que responder a las preguntas que puedan hacerle, como: ¿Quién vive con usted?, ¿de dónde es?, ¿cuánto tiempo tiene viviendo aquí? Esas son preguntas capciosas para saber si es de otro país y sacarle más información. Usted puede negarse a responder, simplemente guardando silencio”, comentó.

No sea grosero

Si decide hacer uso de su derecho de guardar silencio, hágaselo saber a las autoridades en voz alta o introduciendo un papel por debajo de la puerta que indique que usted hará uso de este derecho.

“Ser grosero con las autoridades puede elevar la situación o interpretarse como obstrucción de la justicia. Entonces no se ponga a alegar, porque nunca le va a ganar a la policía y se ha visto asesinatos de personas inocentes en sus casas solo porque discutieron demasiado con la policía y luego ellos alegan que su actitud fue violenta y tenían convicción de que ‘iban a sacar una pistola y por eso dispararon’”, detalló Polanco-Galdámez.

Hable en español

“Si usted quiere responder a lo que ellos preguntan o quiere preguntar ‘si tienen una orden de arresto’, hable en español y que sean ellos los que se encarguen de buscar y usar a un intérprete”, comentó.

No presente ningún documento

De acuerdo con la abogada de inmigración, usted no está obligado a mostrar documentos de identidad que puedan mostrar cuál es su país de origen. Advierte no caer en prácticas ilegales como presentar documentos falsos, esto podría considerarse fraude y equivale a cargos penales o problemas a futuro para regularizar su situación migratoria.

Recomendaciones legales para proteger su vida y su hogar

Si tiran la puerta de su casa, levante las manos

“Si el policía tiene razón para arrestarle, le va a arrestar igual. Le ayude a usted o no. Pero no hay que ayudarles abriendo la puerta y se la tiran y entran a la casa, ponga las manos donde puedan verlas y permita que se los lleven. No alegue, ni pelee. Su vida vale mucho más que eso y con esas acciones se expone usted y a su familia”, advirtió.

Enseñe a sus hijos a no abrir la puerta a desconocidos

“Un menor de edad no tiene capacidad (en términos legales) para dar permiso a las autoridades a ingresar al hogar. Por eso es crucial enseñar a los menores a no abrir la puerta a nadie. Además, usted no sabe si quien toca la puerta realmente son policías o no, hoy en día es posible comprar una placa falsa que parece real a través de Internet, entonces eduque a sus hijos a no abrir la puerta. Por protección”, señaló la abogada.

No publique en redes sociales su situación legal o dirección

“Parece ilógico recomendar esto. Pero hoy en día muchas personas lo hacen. Publican en sus redes sociales cosas como ‘yo, como inmigrante ilegal, pienso que…’, no lo haga. No ayude a las autoridades a distinguir quienes tienen y quienes no tienen documentos”, añadió.

La abogada explicó que, si bien es cierto que existe el derecho a no ser discriminados y a expresar su opinión, al hacer esto pone en riesgo su seguridad y la de quienes lo rodean, en especial si la información cae en manos de autoridades migratorias. Recuerda la importancia de proteger la privacidad.

Pida hablar con un abogado

Finalmente, si no puede hacer nada para evitar esta situación, recuerde que tiene derecho a un abogado. Pida que le permitan hacerlo inmediatamente y no firme nada hasta conversar con uno, ya sea privado o público. Esto forma parte de su derecho a un juicio justo.

“Bajo la Constitución, en su casa usted tiene el derecho más grande de ser protegido. De no ser invadido por el Gobierno. Consideramos a todos gobiernos, es decir, la policía, ya sea local, estatal o federal. Eso significa que un oficial no puede sacar a una persona de su casa sin razón y desaparecerlo. Necesita tener razón, necesita tener una orden de un juez para detener a la persona, necesita explicar esa orden por qué está deteniendo a la persona y aun así, la persona tiene derecho a un juicio justo, es decir, a contar con representación en la corte, incluso si es indocumentado. Esto es lo que se conoce como Due Process”, cerró.

Noticias de inmigración que podría interesarle: