Durante el verano, Carlos Enrique Leon Aristoteles, de 38 años, fue reportado como desaparecido en Charlotte y posteriormente encontrado sin vida en Salisbury, Carolina del Norte. Ahora, la policía investiga su muerte como un homicidio y busca información sobre un automóvil rojo o color vino en el que habría sido trasladado desde Charlotte.

El Departamento de Policía de Salisbury solicitó la colaboración de la comunidad para esclarecer las circunstancias de la muerte de Carlos Aristoteles, cuyo cuerpo fue encontrado el 4 de junio en la Reserva Ecológica de Catawba College.

Los investigadores obtuvieron información que indica que la víctima fue trasladada desde Charlotte hasta Salisbury durante la madrugada del 24 de mayo, en un automóvil Nissan tipo sedán, rojo o color vino.

El vehículo fue captado por cámaras de vigilancia y las autoridades difundieron imágenes para intentar identificarlo.

¿Por qué se considera un homicidio?

Carlos Enrique Leon Aristoteles, de 38 años, fue visto por última vez en Charlotte el 23 de mayo de 2026, según la información proporcionada por sus familiares.

Su última ubicación conocida estaba en las inmediaciones de la cuadra 5600 de Farm Pond Lane, al este de Charlotte.

Después de varios días sin noticias sobre su paradero, sus seres queridos reportaron su desaparición el 29 de mayo.

La familia explicó que su ausencia era completamente inusual y expresó preocupación por su bienestar.

Durante la búsqueda, también informó a las autoridades que Carlos enfrentaba dificultades personales y relacionadas con su salud mental.

El jueves 4 de junio, aproximadamente a las 2:00 p.m., las autoridades localizaron el cuerpo de Carlos en la Reserva Ecológica de Catawba College, en Salisbury.

Inicialmente, la Policía de Salisbury informó que investigaba las circunstancias de su fallecimiento.

En ese momento, las autoridades señalaron que no existían indicios de una amenaza activa para la comunidad.

Sin embargo, posteriormente la investigación avanzó y la Policía de Salisbury comenzó a tratar el caso como un homicidio.

Las autoridades no han divulgado públicamente, en la información proporcionada, la causa específica de muerte ni las circunstancias exactas en las que ocurrió.

¿Qué vehículo busca la policía en relación con el homicidio?

Uno de los elementos más importantes de la investigación es un automóvil que habría sido utilizado para trasladar a Carlos desde Charlotte hasta Salisbury.

Según los detectives, se trata de un:

Vehículo: Nissan tipo sedán.

Nissan tipo sedán. Color: rojo o color vino.

rojo o color vino. Fecha de interés: madrugada del 24 de mayo de 2026.

madrugada del 24 de mayo de 2026. Trayecto investigado: desde Charlotte hasta Salisbury.

La Policía de Salisbury informó que el automóvil aparece en grabaciones de cámaras de vigilancia.

Los investigadores buscan identificar a las personas que puedan conocer el vehículo o tengan información sobre sus movimientos durante esa madrugada.

Los detectives solicitan ayuda de personas que conocieran a Carlos Aristoteles o que puedan aportar detalles sobre el automóvil investigado.

Las autoridades consideran que cualquier información relacionada con los movimientos de la víctima durante las horas posteriores a su desaparición podría contribuir a esclarecer el caso.

Quienes tengan información pueden comunicarse con:

Detective White, Policía de Salisbury

Teléfono: 704-638-5341.

704-638-5341. Correo electrónico: investigations@salisburync.gov.

También pueden presentar información de manera anónima a través de Rowan County Crime Stoppers, llamando al: 866-639-5245.

Pie de foto

La Policía de Salisbury busca información sobre un Nissan rojo o color vino que habría trasladado a Carlos Aristoteles desde Charlotte hasta Salisbury la madrugada del 24 de mayo. Foto: Departamento de Policía de Salisbury.