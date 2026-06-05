Carlos Enrique Leon Aristoteles, un latino de 38 años, quien se encontraba desaparecido desde hace casi dos semanas en Charlotte, fue encontrado sin vida este jueves 4 de junio. Ahora, su familia mantiene la campaña que inició para su búsqueda para cubrir gastos funerarios.

Investigación por muerte de latino desaparecido

Desde el 23 de mayo no se sabía del paradero de Carlos y el 29 fue reportado como desaparecido por sus seres queridos. Señalaron que su desaparición era completamente fuera de lo común. Fue visto por última vez en las inmediaciones 5600 de Farm Pond Lane, al este de Charlotte. En ese entonces, sus familiares mencionaron a las autoridades que enfrentaba problemas personales y de salud mental.

Este 4 de junio alrededor de las 2:00 p.m., Carlos fue encontrado sin vida en la Reserva Ecológica de Catawba College, según confirmó el Departamento de Policía de Salisbury. Quienes ahora investigan el caso.

“El Departamento de Policía de Salisbury está investigando activamente las circunstancias y la forma en que ocurrió el fallecimiento. Por el momento, no hay indicios de que exista una amenaza activa para la comunidad”, señalaron en sus redes sociales.

Al tratarse de una investigación en curso, piden a quienes tengan información contactar al detective Casper al 704-638-5333. También se pueden enviar denuncias anónimas a través de Crime Stoppers al 1-866-639-5245.

Familia pide apoyo con gastos funerarios

Durante la búsqueda, la hermana de Carlos inició una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos derivados de la búsqueda, incluyendo transporte y hospedaje. Con la confirmación de su fallecimiento, la recaudación se ha reorientado para cubrir los costos de traslado de los restos desde Carolina del Norte hasta Oxnard, California y los servicios funerarios.

“Con profunda tristeza les comunicamos que Carlos ha sido encontrado. Si bien no es la noticia que esperábamos, agradecemos enormemente el apoyo recibido durante la búsqueda”, señala la campaña.

Para ayudar a esta familia, visita el siguiente enlace.