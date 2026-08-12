Condenan a 12 años a hombre vinculado al Cártel de Sinaloa

Un hombre de 24 años fue condenado a 12 años de prisión por traficar más de 133,000 pastillas falsificadas con fentanilo. Además tenía vínculo con el Cártel de Sinaloa, según las autoridades,

La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte identificó al acusado como Omar Antonio Jaramillo-Meza, ciudadano mexicano.

Según fiscales federales, Jaramillo-Meza se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades indicaron que será deportado después de cumplir su sentencia.

Traficó miles de pastillas con fentanilo

Documentos judiciales indican que un informante confidencial de la DEA entró en contacto con un hombre conocido como “El Moro”.

Los investigadores posteriormente identificaron a esa persona como Jaramillo-Meza.

Según la Fiscalía, el acusado tenía acceso a grandes cantidades de narcóticos, incluido fentanilo.

El informante utilizó una aplicación de mensajería para coordinar varias compras de drogas con Jaramillo-Meza.

En abril de 2022, las autoridades incautaron 3,000 pastillas que el acusado había enviado al informante.

Las píldoras tenían la inscripción “M-30”, utilizada en tabletas recetadas de oxicodona.

Sin embargo, análisis realizados por un laboratorio de la DEA confirmaron que las pastillas contenían fentanilo.

Paquete con 80,000 pastillas llegó a Charlotte

Durante otro encuentro, Jaramillo-Meza habló sobre futuros envíos de fentanilo, según documentos judiciales.

También explicó que recibía drogas transportadas por avión desde Colombia hasta México.

En febrero de 2023, informó al colaborador que un paquete con pastillas de fentanilo viajaba hacia Charlotte.

Además, le proporcionó el número de seguimiento del envío.

Los investigadores interceptaron el paquete y encontraron 80,000 pastillas azules marcadas “M-30” que contenían fentanilo.

En junio de 2023, las autoridades interceptaron otra entrega coordinada por Jaramillo-Meza.

En esa ocasión, decomisaron aproximadamente 20,000 pastillas con fentanilo en el condado de Cleveland.

Fiscalía: supervisaba una red de distribuidores para el Cártel de Sinaloa

Los investigadores determinaron que Jaramillo-Meza también supervisaba una red de personas encargadas de transportar drogas por Estados Unidos.

La investigación incluyó una entrega de 30,000 pastillas con fentanilo incautadas en Nueva York.

En total, documentos judiciales responsabilizaron al acusado del tráfico de más de 15 kilogramos de pastillas con fentanilo.

“Como colaborador del Cártel de Sinaloa, Jaramillo-Meza coordinó el tráfico de miles de pastillas de fentanilo y otras drogas letales a través de la frontera hacia el oeste de Carolina del Norte”, dijo el fiscal federal Russ Ferguson.

“Las organizaciones criminales transnacionales que alimentan la devastación causada por el fentanilo pueden operar más allá de nuestras fronteras, pero sus consecuencias mortales se sienten en nuestras comunidades. Por eso no nos detendremos en la frontera para poner fin a la epidemia de fentanilo”, agregó.

¿Qué ocurrirá con Jaramillo-Meza?

Jaramillo-Meza se declaró culpable en septiembre de 2024 de dos cargos relacionados con la distribución de drogas.

Uno correspondía a la distribución de fentanilo y otro a la distribución de fentanilo y cocaína.

Actualmente permanece bajo custodia federal. Las autoridades lo trasladarán a una prisión federal para cumplir 12 años de cárcel.

Después de completar su sentencia, Jaramillo-Meza será deportado de Estados Unidos, según la Fiscalía.

La DEA investigó el caso. La Fiscalía Federal en Charlotte estuvo a cargo del procesamiento judicial.