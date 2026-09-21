Las familias que necesitan apoyo durante la temporada navideña ya pueden registrarse para recibir asistencia de The Salvation Army of Greater Charlotte. El programa contempla regalos para niños, tarjetas de regalo para adultos mayores y para personas con discapacidad.

Los participantes deben vivir en el condado de Mecklenburg, en ciudades como Charlotte, Pineville, Matthews, Mint Hill, Cornelius, Huntersville y Davidson. También pueden pedir esta ayuda quienes vivan en el condado de Union.

El registro ya está abierto hasta el 16 de octubre, aunque los cupos para el programa Árbol de Ángeles, dirigido a niños, son limitados y podrían agotarse antes de esa fecha.