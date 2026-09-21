Las familias que necesitan apoyo durante la temporada navideña ya pueden registrarse para recibir asistencia de The Salvation Army of Greater Charlotte. El programa contempla regalos para niños, tarjetas de regalo para adultos mayores y para personas con discapacidad.
Los participantes deben vivir en el condado de Mecklenburg, en ciudades como Charlotte, Pineville, Matthews, Mint Hill, Cornelius, Huntersville y Davidson. También pueden pedir esta ayuda quienes vivan en el condado de Union.
El registro ya está abierto hasta el 16 de octubre, aunque los cupos para el programa Árbol de Ángeles, dirigido a niños, son limitados y podrían agotarse antes de esa fecha.
Tres programas de ayuda en época navideña
The Salvation Army ofrece tres programas, de acuerdo con la edad y las condiciones de cada persona:
- Árbol de Ángeles: para niños de 12 años o menos. Los participantes reciben regalos de Navidad.
- Campanas de Plata: para adultos de 62 años o más. Los beneficiarios reciben tarjetas de regalo.
- Estrellas Brillantes: para personas de 13 a 61 años con discapacidad. También reciben tarjetas de regalo.
Requisitos que debe presentar
Después de completar la solicitud en línea, The Salvation Army se comunicará con los solicitantes por mensaje de texto o correo electrónico para indicarles cuándo deberán acudir a una entrevista presencial en octubre. En ese encuentro se informará sobre la fecha para recoger los regalos.
Todos los solicitantes deberán presentar:
- Identificación con fotografía.
- Número de Seguro Social, W-7, tarjeta consular o pasaporte.
- Contrato de alquiler vigente, factura de servicios públicos o correspondencia recibida de una escuela o agencia gubernamental durante agosto o septiembre.
Los documentos deben ser originales y estar vigentes. No se aceptarán copias. Además, deberán presentar uno de los siguientes documentos para demostrar la necesidad económica:
- Carta vigente de aprobación de SNAP o Food and Nutrition Services.
- Carta de aprobación directa para recibir almuerzo escolar gratuito.
- Carta de aprobación de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), en el caso de quienes soliciten Estrellas Brillantes.
- Declaración de impuestos de 2025, talón de pago con los ingresos acumulados del año o comprobante notariado de los ingresos mensuales emitido por el empleador.
Requisitos adicionales para niños
En el caso del Árbol de Ángeles, se deberá presentar por cada niño:
- Certificado de nacimiento.
- Tarjeta del Seguro Social, tarjeta consular o pasaporte.
- Documentos oficiales de custodia o tutela, si quien realiza la solicitud no es el padre o madre biológico.
- Tres opciones de regalos con un valor menor a $50.
- Talla de ropa.
- Preferencia de libro.
Para iniciar tu solicitud de asistencia, visita el siguiente enlace. Completa el formulario según el programa de asistencia que necesitas.