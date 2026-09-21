ICE deja de mostrar dónde están miles de inmigrantes detenidos

Una tendencia que comenzó paulatinamente el año pasado hoy se vuelve nacional. Miles de inmigrantes con órdenes finales de deportación dejaron de aparecer en el localizador público de detenidos de ICE. Sus familiares y abogados ahora enfrentan mayores dificultades para saber dónde están.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó el cambio el 15 de septiembre de 2026, sin anunciarlo públicamente.

Tres funcionarios actuales y anteriores de la agencia confirmaron la medida a The Associated Press (AP). Varios abogados también reportaron que sus clientes desaparecieron del sistema.

Desaparecer del localizador no significa necesariamente que una persona haya sido deportada o liberada. El cambio afecta la información que ICE muestra públicamente sobre su ubicación.

ICE mueve de un lugar a otro a inmigrantes detenidos

La Noticia reportó el caso de César Felipe Londoño Rojas, quien fue detenido el 9 de marzo en Falfurrias, Texas, por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), iniciando así un recorrido por al menos tres centros de detención en solo dos semanas. Su familia perdió contacto con él ese día y luego de casi dos semanas dio con su paradero.

Para el abogado de inmigración Marty Rosenbluth, con 18 años de experiencia, estos desplazamientos no son un accidente; los atribuye a una nueva práctica para angustiar a inmigrantes en todo el país. Asegura que estos no solo dificultan la comunicación con las familias, sino que también entorpecen el acceso a la defensa legal.

“Yo creo que lo hacen a propósito para jugar con la mente de la gente, para ponerla ansiosa. Creo que lo hacen a propósito para que sea más difícil para las familias encontrarlos y para que sea difícil para los abogados encontrarlos. Incluso para que no puedan llamar a sus familiares porque su dinero no siempre se mueve con ellos”, explicó Rosenbluth a La Noticia en abril.

¿A quiénes afecta el cambio de ICE?

La medida afecta a personas detenidas que tienen una orden final de deportación.

Generalmente, esa orden significa que un juez de inmigración dispuso su expulsión y que la decisión quedó firme. Esto puede ocurrir después de una apelación o cuando no se presenta una.

Según datos de ICE obtenidos por el Deportation Data Project, casi 16,000 personas ingresaron a detención en julio con órdenes finales de deportación. Representaron más de un tercio de los ingresos de ese mes.

La nueva práctica tiene excepciones. No se aplica a determinadas instalaciones de California, Minnesota, Nueva York y el área de Chicago, sujetas a órdenes judiciales específicas.

Abogados advierten dificultades para localizar a sus clientes

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) alertó el 18 de septiembre sobre la desaparición de estos registros.

Greg Chen, directivo de AILA, explicó a AP que las familias temen que sus seres queridos hayan sido deportados cuando dejan de encontrarlos.

Los abogados también advierten que desconocer la ubicación de un cliente puede dificultar la comunicación y la presentación de recursos legales urgentes.

ICE no confirmó ni negó el cambio en su respuesta a AP. La agencia señaló que prioriza la deportación de personas con órdenes finales de expulsión.

¿Una orden final impide presentar recursos legales?

Según abogados migratorios, no necesariamente. Dependiendo de las circunstancias, una persona con orden final todavía puede solicitar la reapertura de su caso o impugnar judicialmente su detención.

Algunas personas también tienen protecciones legales que impiden deportarlas a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

Los abogados consultados por AP sostienen que perder contacto con sus clientes puede dificultar la presentación oportuna de esos recursos. AP News

¿Cómo buscar a un familiar que no aparece en el sistema?

El gobierno federal recomienda comenzar por el localizador oficial de detenidos de ICE.

Si la persona no aparece, sus familiares pueden contactar a la oficina regional de Operaciones de Detención y Deportación de ICE. También pueden llamar directamente al centro de detención si conocen su ubicación. Visite: www.usa.gov/detained-by-ice

El localizador ofrece además una línea de información: 1-888-351-4024.

Debido al cambio reportado, una búsqueda sin resultados no permite confirmar por sí sola dónde está la persona ni si continúa detenida.

Esta nota se realizó con información de la agencia AP.