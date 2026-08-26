Suspenden temporalmente citas de visas de inmigrante en todo el mundo

Estados Unidos pausó temporalmente citas para visas de inmigrante en sus embajadas y consulados alrededor del mundo. La medida permitirá que funcionarios consulares reciban nueva capacitación para evaluar solicitudes, confirmó el Departamento de Estado a medios como The New York Times, Financial Times y Reuters.

El entrenamiento incluye una revisión más amplia del criterio de “carga pública”, utilizado para determinar si un inmigrante podría depender de ciertos beneficios gubernamentales.

La pausa ya provocó cancelaciones y reprogramaciones de entrevistas en diferentes países. Por ahora, el gobierno no ha informado cuándo terminará.

¿Qué citas de visas están siendo afectadas?

La medida afecta el procesamiento consular de visas de inmigrante, destinadas a personas que buscan establecer residencia permanente en Estados Unidos.

Solicitantes con entrevistas programadas recibieron notificaciones informándoles sobre cambios en sus citas.

Se reportaron casos en Hong Kong, Manila, Nairobi, Santo Domingo, Ciudad Juárez y Seúl. También surgieron reportes desde Ankara, Ciudad de Guatemala y Dhaka.

Algunos solicitantes recibieron las notificaciones pocos días antes de sus entrevistas. En determinados casos, todavía no han recibido una nueva fecha.

Los avisos indican a los afectados que no deben acudir al consulado y deben esperar instrucciones sobre la nueva cita.

¿Por qué Estados Unidos pausó las citas?

El Departamento de Estado implementó una capacitación mundial para funcionarios consulares.

Parte del entrenamiento aborda cómo evaluar si una persona podría convertirse en “carga pública” después de emigrar a Estados Unidos.

La legislación migratoria permite considerar inadmisible a un solicitante bajo determinadas circunstancias relacionadas con este criterio.

El gobierno dijo que busca que los funcionarios realicen evaluaciones más completas y consistentes durante el proceso.

La medida llega mientras la administración Trump endurece diferentes controles y requisitos migratorios.

Gobierno también implementa fianzas

El Departamento de Estado anunció el 5 de agosto un programa relacionado con las evaluaciones de carga pública.

Este permite que funcionarios consulares exijan a determinados solicitantes de visas de inmigrante una fianza por carga pública. La medida funciona actualmente como un programa piloto.

Los solicitantes sujetos al requisito recibirán una notificación directamente del funcionario consular encargado de revisar su caso.

¿Cuánto durará la pausa?

El Departamento de Estado todavía no anunció una fecha para normalizar las citas.

Los primeros reportes muestran reprogramaciones de entrevistas previstas para los últimos días de agosto. Sin embargo, todavía no existe suficiente información para determinar si las citas volverán a la normalidad durante septiembre.

Quienes tengan entrevistas próximamente deben revisar cuidadosamente sus correos electrónicos y comunicaciones oficiales antes de acudir al consulado.

También resulta recomendable verificar las instrucciones específicas de la embajada o consulado encargado del caso.

¿Significa que Estados Unidos suspendió todas las visas?

No. La medida no representa una suspensión general de todas las visas estadounidenses.

El Departamento de Estado ha descrito la situación como un ajuste temporal de las citas mientras sus funcionarios completan la capacitación.

Tampoco significa que las visas de inmigrante previamente emitidas hayan perdido automáticamente su validez.

La principal consecuencia inmediata son entrevistas aplazadas y posibles retrasos adicionales para quienes se encuentran en las últimas etapas del proceso.

El cambio tampoco afecta directamente a los viajeros elegibles que ingresan temporalmente mediante el Visa Waiver Program.