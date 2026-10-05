La Junta Electoral de Carolina del Norte planea enviar cartas a cerca de 1,600 votantes registrados que una base de datos federal identificó como posibles personas sin ciudadanía estadounidense.

Las cartas pedirán a esas personas que confirmen su ciudadanía o que soliciten voluntariamente la cancelación de su registro electoral si se inscribieron por error.

La Junta anunció en julio que el sistema federal SAVE identificó los 1,599 registros entre millones de votantes. La agencia recalcó entonces que se trataba de posibles casos y no de personas confirmadas como no ciudadanas.

¿Qué deben hacer quienes reciban la carta?

El portavoz de la Junta, Jason Tyson, dijo que las personas podrán proporcionar información sobre su ciudadanía por correo electrónico, fax, correo postal o personalmente.

Quienes estén registrados por error también recibirán instrucciones para solicitar que sus nombres sean retirados del padrón.

Un punto importante: recibir una carta no significa automáticamente que la persona perderá su derecho a votar.

La Junta había prometido revisar registros estatales y otras fuentes antes de iniciar cualquier procedimiento de eliminación. También aseguró que cada persona tendrá el debido proceso.

¿Podrá votar quien no responda?

Según Tyson, una persona que reciba la carta y llegue a votar sin haber presentado previamente prueba de ciudadanía normalmente no será rechazada en el lugar de votación. La verificación se realizaría posteriormente.

La Junta Estatal también ha señalado públicamente que ningún votante será eliminado automáticamente como resultado del uso de SAVE.

Solo los ciudadanos estadounidenses pueden registrarse y votar en Carolina del Norte. Registrarse o votar sin ser ciudadano puede constituir un delito estatal y federal.

¿Qué es la base de datos SAVE?

SAVE, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional, utiliza información de diferentes agencias gubernamentales para verificar ciudadanía y estatus migratorio.

Carolina del Norte envió en abril cerca de 7.4 millones de registros electorales al sistema como parte de su revisión del padrón.

El 25 de septiembre, la Corte Suprema permitió temporalmente al gobierno federal continuar utilizando la versión ampliada de SAVE para verificaciones de ciudadanía electoral. El litigio sobre el sistema continúa.

¿Puede haber errores?

La identificación de una persona por SAVE no demuestra por sí sola que no sea ciudadana.

La Junta establece que, cuando SAVE identifica un posible caso, funcionarios deben buscar otros registros que puedan demostrar ciudadanía.

Entre ellos pueden estar documentos electorales, información estatal o evidencia presentada anteriormente ante otras agencias.

La Junta reconoce que no tiene evidencia de que el registro de personas no ciudadanas sea un problema generalizado en Carolina del Norte. Una auditoría posterior a las elecciones de 2016 encontró 41 personas no ciudadanas que votaron, entre casi 4.8 millones de votos emitidos.

¿Por qué existe controversia sobre las cartas?

La ley federal restringe ciertos procesos sistemáticos de depuración del padrón durante los 90 días anteriores a una elección federal.

La Junta sostiene que estas cartas forman parte de un proceso individual y voluntario, según la información proporcionada.

Jeff Loperfido, abogado de la Southern Coalition for Social Justice, señaló que el contenido específico de las cartas será importante.

Si simplemente permiten confirmar la ciudadanía o cancelar voluntariamente un registro incorrecto, plantean una situación distinta a exigir nueva documentación como condición para votar.

Las elecciones generales de Carolina del Norte serán el 3 de noviembre. La votación anticipada será del 15 al 31 de octubre.