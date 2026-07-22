Carolina del Norte revisa ciudadanía de 1,599 votantes registrados

La Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte revisará 1,599 registros de votantes identificados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como posibles personas sin ciudadanía estadounidense inscritas para votar.

El DHS informó que el sistema federal SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements) detectó esos registros entre los más de 7.8 millones de votantes inscritos en Carolina del Norte. Los 1,599 posibles casos (no están confirmados) son una cifra que equivale a apenas el 0.0205 % del total de votantes registrados en el estado.

Las autoridades estatales aclararon que cada caso será investigado individualmente y que todas las personas involucradas recibirán el debido proceso antes de cualquier decisión.

La Junta Electoral promete revisar caso por caso

El director ejecutivo de la Junta Estatal de Elecciones, Sam Hayes, aseguró que la agencia toma muy en serio cualquier posible registro de personas no elegibles.

“Un inscrito que no cumpla los requisitos ya es demasiado”, afirmó Hayes.

Explicó que la Junta comparará la información con registros estatales, datos de las juntas electorales de los condados y otras fuentes disponibles para determinar si cada persona cumple con los requisitos para votar.

Si la investigación no logra confirmar la ciudadanía del votante, la agencia se comunicará directamente con esa persona para verificar su estatus.

“A cada persona inscrita se le garantizará el debido proceso antes de que se inicie cualquier procedimiento de expulsión”, indicó Hayes.

El estado enfatiza que los casos representan una pequeña proporción

Según el comunicado oficial, los 1,599 registros representan una fracción mínima del padrón electoral estatal de 7.8 millones de votantes.

Las autoridades también prometieron mantener un proceso transparente y publicar actualizaciones conforme avance la revisión.

Escépticismo por número de anomalías

Las estadísticas oficiales sugieren que el voto de personas no ciudadanas no constituye un problema generalizado en Carolina del Norte. Además, no está claro si las 1,599 personas llegaron a votar y se advierte que la base de datos utilizada para detectarlas ha generado errores en el pasado.

Solo los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años de edad pueden votar. Si un inmigrante no ciudadano vota en una elección federal o local, puede tener serias consecuencias para su estatus legal.

Mantenimiento de registros ocurre de forma permanente

El director de la Junta Electoral del condado de Forsyth, Tim Tsujii, recordó que las oficinas electorales realizan revisiones semanales para mantener actualizado el padrón.

Entre esas verificaciones se incluyen:

Personas fallecidas.

Cambios de domicilio.

Registros duplicados.

Personas condenadas por delitos que afectan su elegibilidad.

Solicitudes voluntarias para cancelar el registro.

Además, las autoridades envían periódicamente tarjetas de confirmación a votantes con registros inactivos o que no han participado en elecciones federales recientes.

Nuevas reglas electorales también avanzan

Mientras continúa esta revisión, la Junta Estatal de Elecciones aprobó nuevas reglas que podrían modificar la forma en que se validan algunos votos durante las elecciones de medio término de 2026.

Las normas permitirían un mayor margen para rechazar explicaciones relacionadas con la identificación de los votantes y facilitarían el rechazo de ciertas papeletas por correo.

Sin embargo, estas reglas todavía no entran en vigor. Antes deberán recibir la aprobación de la Comisión Estatal de Revisión de Reglas.

Las autoridades recomiendan a todos los votantes verificar que su información electoral esté actualizada a través del sitio web de la Junta Estatal o de la junta electoral de su condado.