Una despensa de comida gratis puede marcar la diferencia en familias que atraviesan dificultades económicas. Pensando en esto, Hope Street Food Pantry, una organización sin fines de lucro, anunció que este 2026 continuarán con sus eventos para regalar comida junto con las Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg.
Comida gratis, sin cita ni identificación
Fundada en 2018 por Melody “Mel” Leedy, esta organización ha regalado comida a más de 200,000 personas en Charlotte y sus alrededores. Durante la última semana del 2025, anunciaron que, gracias a una colaboración con las Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg, durante los primeros meses del 2026 estarán llevando a cabo entregas de despensas de comida gratis.
Los asistentes recibirían una bolsa de alimentos como frutas, verduras, granos, pasta, entre otros, bebidas, productos de higiene personal como champú, pasta de dientes y jabón y frazadas.
“Solo tiene que venir, no necesita ser derivado (referido) por otra persona, ni pedir cita, ni tener identificación, solo llegar. Así que estamos aquí para cualquiera que lo necesite. Queremos ayudar a tantas personas como sea posible”, dijo la directora de Hope Street Food Pantry a La Noticia.
Próximas entregas gratuitas de comida
1) Allegra Westbrooks Regional Library
- Dirección: 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216
- Día: martes 6 de enero
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
2) Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Día: martes 20 de enero
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
3) Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215
- Día: martes 10 de febrero
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
4) West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208
- Día: martes 24 de febrero
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
5) University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Vlg Dr, Charlotte, NC 28262
- Día: martes 3 de marzo
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
6) Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 N Tryon St suite a, Charlotte, NC 28206
- Día: martes 24 de marzo
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
Para más información sobre la labor de Hope Street Food Pantry y conocer formas de colaborar, visita el siguiente enlace o sus redes sociales.