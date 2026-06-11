Sophia García Lara, hija de inmigrantes mexicanos y estudiante de East Mecklenburg High School, destacó por su excelencia académica entre 537 alumnos. Un logro que, junto a sus actividades extracurriculares y su ensayo sobre la salud mental entre los latinos, le permitió obtener una beca completa para estudiar Psicología en la Universidad de Stanford, en California. Su meta es ser para otros esa ayuda que una de sus hermanas necesitó al enfrentar problemas de depresión.

En entrevista con La Noticia, contó cómo este logro cambiará su vida y la de sus padres, Julio y Josefina, quienes emigraron de México hace 25 años, con la esperanza de formar una familia y poder ofrecerle mejores oportunidades.

La experiencia de su familia definió su vocación

Sus padres desconocían el sistema educativo y las oportunidades disponibles a nivel universitario, pero sus hermanas investigaron y obtuvieron becas para continuar sus estudios. Inspirada por su ejemplo, Sophia decidió hacer lo mismo, sin limitarse a Carolina del Norte, dispuesta a ir donde fuera necesario para convertirse en psicóloga.

Su interés por esta rama surgió a raíz de las dificultades que enfrentó una de sus hermanas con la depresión y la falta de apoyo psicológico en su familia, ya que en casa esto era un tabú.

“Mi hermana tuvo depresión por la Academia de Policía y mis papás, ellos no creen en terapia, ‘dicen que está en tu mente’. Entonces ella no pudo agarrar esa ayuda que los psicólogos dan y eso me hizo pensar: 'Yo quiero ayudar a la gente a que vaya a terapia, a que los hispanos puedan ir conmigo confiados en hablar español en terapias'", dijo.

Compitió con más de 25,500 estudiantes

Sophia estaba en su décimo grado en East Mecklenburg High School, una escuela perteneciente al Sistema Escolar de Charlotte Mecklenbuurg (CMS) cuando comenzó a investigar sobre becas a las que podía aplicar. Sabiendo que en casa las finanzas no podrían permitir costear estudios sin este tipo de ayudas. Así conoció sobre el programa QuestBridge, una organización sin fines de lucro, que conecta a estudiantes sobresalientes de bajos recursos con universidades de élite.

Se trataba de un proceso muy competitivo donde en el 2025 participaron alrededor de 25,500 estudiantes. Para destacar, participó activamente en programas de servicio comunitario y, como presidenta de la National Honor Society, organizó eventos para personas sin hogar y limpiezas del campus. Además, colabora con Urban Promise Charlotte, un programa extracurricular que ofrece tutorías de lectura, matemáticas y valores a niños.

Durante este tiempo mantuvo un promedio GPA de 4.6 y destacó en el puesto 14 de los 537 estudiantes en su escuela. También tomó siete cursos avanzados de Bachillerato Internacional con créditos universitarios.

Su constancia, sumada a todo este mérito y a su ensayo sobre cómo espera apoyar a las comunidades latinas a través de la psicología, le hizo destacar entre los candidatos.

En septiembre, Sophia comenzará sus estudios de Psicología en la Universidad de Stanford (Foto: Yuliana Montiel / La Noticia).

“Tengo nervios, pero también mucha emoción”

Aunque la solicitó en julio de 2025, fue en octubre cuando se enteró de calificar a la final y en diciembre recibió la noticia de que había sido seleccionada para una beca completa en Stanford, que cubre matrícula, vivienda, alimentación y otros gastos, con un valor aproximado de $100,000 anuales.

“Mis papás no querían que me fuera a otro estado. Pero después de que mis hermanas le platicaron que esta es una oportunidad muy buena, ya entendieron y están muy felices. A todos les dicen: 'Mi hija va a ir a Stanford con beca completa'”, expresó.

La beca es valorada en $400,000 y cubrirá sus cuatro años de estudios de psicología. Explicó que sin esta ayuda no habría podido cubrir los gastos de esta carrera.

“Esta me cubre todo, la comida, estadía, tutoría, todo eso… Tengo nervios, pero también mucha emoción. Me iré para comenzar en septiembre”, explicó.

Cuenta que con esto espera inspirar a otros estudiantes latinos a continuar sus estudios universitarios y también poder trabajar en el futuro como psicóloga para ayudar a la comunidad latina.

“Yo creo que si la gente ve que alguien latino está haciendo esto, ellos van a querer también hacerlo. Entonces, si yo soy psicóloga, ellos van a querer venir conmigo para poder practicar. Se van a sentir cómodos de saber que alguien entiende su cultura y habla en su idioma”, cerró.

Este año, 25,500 estudiantes de todo el país solicitaron ayuda para continuar sus estudios gracias al programa de becas de QuestBridge. Sophia fue una de las 2,550 en obtenerla. La única en conseguirla en East Mecklenburg High School. Para más información sobre esta ayuda, visita el siguiente enlace.