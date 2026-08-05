Carolina del Norte: Condenan a dos inmigrantes por tráfico de fentanilo

Dos ciudadanos hondureños fueron sentenciados a prisión federal por su participación en una red de tráfico de fentanilo que operaba en Carolina del Norte, informó la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste del estado.

Los condenados son Olver Anacleto Amador-Calderón, de 24 años, y Alexander Josué Viatoro Arita, de 22.

Amador-Calderón deberá cumplir 14 años de prisión, mientras que Viatoro Arita fue condenado a 10 años. Al finalizar sus sentencias, ambos serán deportados.

Investigación encontró fentanilo, dinero y armas

Según documentos judiciales, la investigación comenzó en enero de 2025.

Ese mes, Viatoro Arita vendió casi 25 gramos de fentanilo a una persona que colaboraba con las autoridades.

Más tarde, los investigadores registraron la habitación del hotel donde se hospedaban los acusados.

Durante el operativo encontraron más de 330 gramos de fentanilo, aproximadamente $33,000 en efectivo y dos libretas con registros de ventas de drogas.

Las autoridades indicaron que esos registros documentaban transacciones por unos $159,400 entre diciembre de 2024 y enero de 2025.

También reflejaban la distribución de 11.665 kilogramos de fentanilo y casi 3.3 kilogramos de metanfetamina.

Portaban armas durante el operativo

Los investigadores también encontraron dos armas de fuego ocultas en la cintura de los acusados.

Amador-Calderón portaba una pistola calibre .380.

Viatoro Arita llevaba una pistola Taurus de 9 milímetros que había sido reportada como robada y tenía el número de serie parcialmente borrado.

Fiscalía destaca la condena

El fiscal federal Russ Ferguson aseguró que continuará la ofensiva contra el tráfico de fentanilo.

“Estos acusados ​​entraron ilegalmente en nuestro país y alimentaron la distribución de fentanilo letal mientras portaban armas de fuego robadas. Cumplirán condena en una prisión estadounidense antes de ser deportados y continuaremos nuestra lucha para eliminar por completo el fentanilo de nuestra comunidad”, afirmó Ferguson.

Investigación conjunta

El caso fue investigado por el Homeland Security Task Force (HSTF) con la participación del FBI, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) y el Departamento de Policía de Gastonia.

Los dos acusados permanecen bajo custodia federal mientras son trasladados a un centro del Buró Federal de Prisiones para cumplir sus condenas.