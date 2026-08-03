ICE registra récord de arrestos migratorios en julio

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 46,000 personas durante julio, la cifra mensual más alta del segundo mandato del presidente Donald Trump, según datos internos obtenidos por la cadena televisiva CBS News.

Las estadísticas indican que ICE intensificó los operativos migratorios en aeropuertos, oficinas de inmigración y comunidades de todo el país.

Los detenidos enfrentan procesos de deportación por presuntas violaciones migratorias, como ingresar al país sin autorización o permanecer después del vencimiento de sus visas.

Arrestos aumentaron respecto a junio

Los más de 46,000 arrestos registrados en julio superan los aproximadamente 43,000 realizados en junio, que hasta entonces representaban el mayor número del actual gobierno.

Los datos también muestran que unas 1,500 personas ingresaron diariamente a centros de detención de ICE durante julio.

Actualmente, la agencia mantiene alrededor de 68,000 personas detenidas, una cifra cercana al récord histórico de más de 70,000.

Operativos continúan con nuevas estrategias

Según CBS News, el gobierno redujo las redadas masivas altamente visibles realizadas anteriormente en algunas ciudades.

Sin embargo, ICE amplió las detenciones mediante operativos más discretos, incluyendo controles en aeropuertos, paradas de tráfico y citas programadas en oficinas migratorias.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, asumió el cargo este año tras reemplazar a Kristi Noem.

El funcionario afirmó recientemente:

“Estamos intensificando la presión en las calles. Estamos trabajando más duro que nunca porque hemos facultado a nuestras fuerzas del orden para que cumplan con su labor”.

Persisten críticas por algunos operativos

Las acciones de ICE continúan generando controversia.

Durante el último mes, dos inmigrantes murieron en incidentes separados durante intentos de detención en Texas y Maine, hechos que siguen bajo investigación.

Tras esos casos, ICE suspendió temporalmente la mayoría de las detenciones durante paradas de vehículos. Sin embargo, la medida fue revertida un día después.

También han generado atención los videos de arrestos realizados por agentes vestidos de civil cerca de puertas de embarque y mostradores de registro en varios aeropuertos del país.

Gobierno amplía acciones migratorias

La administración Trump también amplió el grupo de personas sujetas a procesos de deportación.

Entre las medidas recientes figura la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 haitianos, lo que ha generado preocupación en algunas comunidades inmigrantes.

En un comunicado enviado a CBS News, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que durante el primer año del actual mandato presidencial: