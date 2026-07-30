En Carolina del Sur, se lleva a cabo un fin de semana en el cual es posible realizar compras libre de impuestos. Esta iniciativa no solo beneficia a los residentes del estado, sino que también atrae a personas de otras regiones que desean realizar sus compras durante este período.

Este evento resulta especialmente beneficioso en época de regreso a clases, ya que la adquisición de útiles escolares suele representar un desafío económico para muchas familias.

¿Cuándo y dónde tiene lugar el fin de semana libre de impuestos en Carolina del Sur?

Desde el viernes 7 de agosto hasta el domingo 9 de agosto, los consumidores podrán aprovechar la exención fiscal en una selección de artículos, lo que les permitirá evitar tanto el impuesto estatal a las ventas del 6 % como los impuestos locales correspondientes.

¿Qué artículos quedan exentos del impuesto del 6 %?

La exención de impuestos abarca aquellos artículos destinados a actividades escolares y que pueden ser utilizados por estudiantes en diversos contextos, ya sean académicos, deportivos o personales. A continuación, se presenta la lista de los artículos que podrán ser adquiridos durante este período:

Suministros de arte para la escuela

Uniformes deportivos

Mochilas

Ropa de cama

Mantas

Abrigos y chaquetas

Ropa

Computadoras

Partes de computadoras y accesorios

Pañales

Auriculares y audífonos

Unidades flash

Guantes y manoplas

Instrumentos musicales para la escuela

Almohadas

Impresoras y suministros para impresoras

Carteras y bolsos

Útiles escolares

Zapatos y calzado

Ropa de dormir

Calcetines y ropa interior

Toallas

Uniformes (banda, scouts, escuela y deportes)

Los artículos que no están exentos incluyen ropa y zapatos alquilados, artículos usados ​​en un negocio o comercio, y artículos colocados en planes de pago diferido o apartado.

Para más información sobre otros artículos libres de impuestos, ingrese a la página: https://dor.sc.gov/taxfreeweekend.

¿Puedo comprar en línea libre de impuestos durante este fin de semana?

Para aquellos en Carolina del Sur que prefieran evitar las multitudes y comprar en línea, es importante destacar que los artículos elegibles también están libres de impuestos si se compran en línea en negocios del estado.

¿Quiénes pueden comprar durante la jornada sin impuestos en Carolina del Sur?

Toda persona, aunque no sea habitante de Carolina del Sur, sí puede realizar compras en los negocios del estado, incluso si son compras en línea, aunque debe hacerlo a lugares que estén en este estado.

¿Cuáles son las recomendaciones para no gastar de más durante el fin de semana?

Planificar las compras cuidadosamente es clave para maximizar el ahorro durante este período.

El año 2025, los compradores aprovecharon esta oportunidad para adquirir más de $25 millones en artículos exentos de impuestos, según el Departamento de Ingresos de Carolina del Sur.

También se recomienda que la gente compre solo lo necesario, pues al ver descuentos por no tener que pagar impuestos, termina por comprar de más y gastando en cosas que no necesita.

¿Cuándo es el regreso a clases 2026?

El ciclo escolar 2026-2027, comienza oficialmente el 24 de agosto y las actividades escolares terminarán el 11 de junio del 2027, según informó el Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS).

La mayoría de las escuelas comienzan con una semana de adaptación para que los estudiantes se conozcan, pero eso depende de la escuela, maestro y autoridades.

También es recomendable revisar el calendario de cada condado, pues cada uno tiene fechas diferentes, especialmente los que se manejan por semestres, aunque las fechas señaladas son las oficiales del estado.