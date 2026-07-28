Cruz Roja declara crisis nacional por escasez de sangre

La Cruz Roja Americana declaró una crisis nacional de sangre por segunda vez en su historia y pidió a la población que done lo antes posible para evitar afectar la atención de pacientes en hospitales.

La organización informó que las donaciones alcanzaron su nivel más bajo de los últimos cuatro veranos, mientras la demanda hospitalaria continúa creciendo.

Aunque todos los tipos de sangre son necesarios, la situación es especialmente crítica para el tipo O, el más utilizado en emergencias.

El suministro de sangre tipo O está en niveles críticos

La Cruz Roja indicó que el inventario de sangre O positivo cayó por debajo del suministro necesario para un solo día.

Como consecuencia, la organización comenzó a limitar la distribución de este tipo de sangre a los hospitales.

"Este verano ha traído una serie de desafíos únicos que han ejercido una presión adicional sobre nuestro suministro de sangre, creando crecientes preocupaciones para los hospitales y los pacientes que dependen de transfusiones que salvan vidas", dijo Paul Sullivan, vicepresidente de servicios para donantes de la Cruz Roja.

Añadió que si apenas tres personas más donaran en cada jornada de recolección este verano, el suministro podría recuperarse y satisfacer la demanda hospitalaria.

El calor y otros factores reducen las donaciones

La Cruz Roja explicó que las altas temperaturas, la mala calidad del aire y el aumento de enfermedades transmitidas por alimentos han reducido la participación de donantes durante el verano.

Aunque miles de personas han respondido al llamado desde que se declaró la emergencia, las donaciones todavía no alcanzan para cubrir las necesidades de los hospitales.

¿Quién puede donar sangre?

En Carolina del Norte pueden donar las personas que:

Tienen 18 años o más .

. Tienen 17 años o menos con consentimiento de sus padres , si cumplen los requisitos.

, si cumplen los requisitos. Pesan al menos 110 libras .

. Gozan de buena salud.

Los menores de 18 años también deben cumplir requisitos específicos de estatura y peso.

Para donar, es necesario presentar una identificación válida, como una licencia de conducir, una tarjeta de donante o dos documentos de identificación.

Habrá incentivos para los donantes

La Cruz Roja ofrece incentivos para quienes participen en las próximas semanas.

Las personas que donen hasta el 31 de julio recibirán por correo electrónico un boleto de cine de Fandango con un valor de hasta $15.

Quienes donen entre el 1 y el 31 de agosto obtendrán una tarjeta de regalo electrónica de Amazon de $20.

Las citas pueden programarse mediante la aplicación Blood Donor, en RedCrossBlood.org o llamando al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767).