¿Por qué el Servicio Forestal pidió una redada migratoria?

En verano, Wilson Creek, dentro del Pisgah National Forest, es un lugar frecuentado por familias latinas. Gente cocinando, niños jugando, bañistas dentro del agua eran las escenas típicas de un fin de semana allí. Todo esto cambió el 26 de julio, cuando se convirtió en el escenario de un inusual operativo migratorio que terminó con 13 personas detenidas. Lo más insólito: la redada habría sido solicitada por el Servicio Forestal en Carolina del Norte. ¿Por qué lo hicieron allí?

Según Lindsay Williams, portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), esta fue la primera colaboración reciente entre esa agencia y el Servicio Forestal en Carolina del Norte. Aseguró que la solicitud inicial provino de agentes del Servicio Forestal y no de ICE.

La operación involucró a ICE, el Servicio Forestal y la Oficina del Alguacil del Condado de Caldwell. Testigos dijeron a La Noticia que la acción ejecutada con precisión militar se sintió como una “emboscada”.

¿Por qué el Servicio Forestal llamó a ICE?

Según su página web, el Servicio Forestal tiene como misión: “Cuidar la tierra y servir a las personas”, mediante la protección y el manejo sostenible de bosques y pastizales nacionales. Su labor incluye conservar los recursos naturales, responder a las necesidades de las comunidades, apoyar a propietarios y gobiernos locales en el cuidado de sus tierras, promover el desarrollo económico rural, impulsar la investigación científica y brindar asistencia. Aunque es una agencia federal, no tiene autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias.

El Servicio Forestal asegura que la colaboración con otras agencias forma parte de sus operaciones habituales, generalmente en casos de seguridad vial, búsqueda y rescate, incendios provocados, drogas y robo de recursos naturales. Sin embargo, participar en redadas migratorias resulta excepcional.

Con esto en mente, La Noticia preguntó al Servicio Forestal: ¿Qué los motivó a solicitar una operación con ICE en Wilson Creek y no en otro lugar? ¿Buscaban a una persona en particular o querían arrestos al azar? ¿Tiene previsto solicitar redadas similares en otros bosques nacionales de Carolina del Norte en el futuro?

La respuesta que recibimos fue evasiva y poco clara.

“El personal de seguridad y cumplimiento de la ley del Servicio Forestal se dedica a mantener los bosques nacionales seguros y protegidos para el pueblo estadounidense. Si bien nuestros agentes no tienen autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración, el Servicio Forestal acata todas las órdenes ejecutivas y políticas de la administración que instruyen a colaborar con las agencias encargadas de la aplicación de dichas leyes. Por razones de seguridad de los agentes y para proteger la integridad de las investigaciones, el Servicio Forestal no puede hacer comentarios sobre futuras operaciones”, indicó la agencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que las 13 personas fueron arrestadas por encontrarse ilegalmente en el país. No se mencionó si tenían antecedentes delictivos.

En busca de subir los números de las deportaciones

Activistas destacan que las personas que estaban en Wilson Creek ese domingo de verano no eran miembros de pandillas, no eran criminales peligrosos. Eran familias disfrutando del verano sin hacerle daño a nadie.

Entre los detenidos había solicitantes de asilo y personas que estaban esperando la llegada de su “Green Card”. Lo que sí se vio fueron niños aterrorizados y familias separadas para cumplir con una cuota de arrestos migratorios.

Admitámoslo, las autoridades eligieron ese lugar para hacer una redada migratoria porque era frecuentado por latinos. Si alguien busca un modelo de lo que es aplicar la ley con perfil racial, los arrestos en Wilson Creek son un gran ejemplo.

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