Deportaciones: Si los indocumentados quitan trabajo, ¿dónde están los nuevos empleos?

Hay temas que, aunque no se correlacionan, son usados por políticos para mover sus agendas. Un ejemplo de esto es la idea de que los inmigrantes indocumentados quitan el empleo a los estadounidenses. Pero, a un año y medio de restricciones migratorias y arrestos masivos, ¿hay un aumento en las ofertas de empleo?

Arrestos de inmigrantes al alza

El gobierno federal está rompiendo todos los récords en arrestos y deportaciones. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó 49,571 arrestos migratorios durante julio, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Donald Trump. Esto representa un incremento del 70 % respecto a febrero.

Antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, ICE realizaba poco más de 8,000 arrestos mensuales, según los datos oficiales.

Más de la mitad de los inmigrantes arrestados en julio no tenía condenas ni enfrentaba cargos criminales, según un análisis de la agencia AP. Menos de una cuarta parte tenía alguna condena penal.

Además, casi la mitad de los arrestos ocurrieron fuera de cárceles o centros de detención. Esto significa que agentes de ICE detuvieron a muchas personas directamente en las comunidades.

Los operativos incluyen arrestos durante paradas de tránsito, además de acciones realizadas con policías estatales y locales. Las agencias locales que colaboran con ICE participaron en 6,500 arrestos durante julio. Esto representa un 13 % de todas las detenciones migratorias del mes. Un año atrás, estas agencias participaban en menos del 5 %.

Los arrestos migratorios en Charlotte se duplicaron en lo que va de 2026. Entre el 1 de enero y el 6 de agosto, ICE arrestó a 1,580 personas, frente a 752 durante el mismo período de 2025 y 253 en 2024, según datos del Deportation Data Project de UC Berkeley y UCLA.

¿Cerca de tres millones de deportados?

Entre enero de 2025 y mediados de 2026, la Administración Trump registró más de 900,000 deportaciones y traslados de inmigrantes indocumentados. A esta cifra se suman aproximadamente 2.2 millones de autodeportaciones reportadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el mismo período. Aunque entidades como el Center for Migration Studies dicen que estos datos están inflados.

Se estima que estas deportaciones seguirán, pues ICE recibió miles de millones de dólares en su presupuesto, aumentó sus contrataciones y comenzó a detener a inmigrantes que perdieron protecciones como el TPS.

¿Más deportaciones significaron más empleo?

Con todas estas cifras en mente, quienes creen que los indocumentados quitan empleos a los estadounidenses, ¿pueden explicar por qué hoy hay menos empleo?

Antes de Trump, en la primera mitad de 2024, la economía mantuvo un sólido crecimiento laboral, generando más de 1.2 millones de empleos netos en nóminas no agrícolas (con un promedio de 220,000 mensuales).

Ahora, durante la primera mitad de 2026, la creación neta total de empleos se desaceleró hasta situarse en 450,000 (con un promedio de 75,000 mensuales), en parte por las fluctuaciones económicas que genera una política federal impredecible.

Académicos y economistas advierten que las deportaciones masivas no aumentan el empleo neto para los estadounidenses, sino que se reducen las oportunidades laborales y baja la actividad económica.

Por ejemplo, un análisis del 2023 del programa de deportación Secure Communities concluyó que los condados con mayor número de deportaciones no vieron aumentos en la tasa de empleo nativo, sino una disminución en la participación laboral y salarial de los estadounidenses de menor nivel educativo.

Adicionalmente, los inmigrantes indocumentados no solo representan una oferta de mano de obra, sino también una parte activa de la demanda de consumo interno.

No dejemos que el prejuicio contra los inmigrantes siga demonizando a este grupo y afectando con políticas inhumanas a nuestra economía.

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