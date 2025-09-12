¿Después de cuántos años un inmigrante puede pedir la residencia?

Overview: Muchos inmigrantes buscan conseguir la residencia en Estados Unidos y aquí te decimos como puedes obtenerla.

Obtener la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como "Green Card", es un objetivo fundamental para muchos inmigrantes que desean establecerse legalmente en el país. Este documento no solo permite vivir y trabajar en el país de manera legal, sino que también ofrece una serie de beneficios y protecciones esenciales.

Sin embargo, el proceso para obtener la Green Card puede ser complejo y requiere cumplir con diversos requisitos específicos.

¿Después de cuántos años de vivir en Estados Unidos puedo solicitar la Green Card?

En general, para solicitarla, es necesario haber residido en EE.UU. durante los cinco años anteriores a la solicitud. Alternativamente, se puede demostrar una presencia física en el país de al menos 30 meses dentro de los cinco años previos.

¿Cuáles son los requisitos que un inmigrante debe cumplir antes de hacer la solicitud?

Para optar a la Green Card, los solicitantes deben cumplir varios requisitos:

Residencia en EE.UU. durante cinco años consecutivos o, alternativamente, una presencia física de al menos 30 meses dentro de ese periodo. Haber residido en el mismo distrito del USCIS durante los tres meses previos a la solicitud. Mantenerse libre de antecedentes penales, ya que cometer un delito puede ser causa de deportación y negación de la residencia.

¿Cuáles son las categorías por las que un inmigrante es elegible para la residencia en Estados Unidos?

Existen varias vías para obtener la residencia permanente en Estados Unidos:

Conexión familiar

Los ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la residencia para sus familiares directos, como cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres, siempre que el solicitante sea mayor de 21 años.

¿Cuánto cuesta?

De momento, el costo para solicitar una green card a través del matrimonio es de $1,760 para el cónyuge que ya vive en Estados Unidos y $1,200 para el cónyuge que vive en el extranjero. Estas cifras ya incluyen las tarifas de presentación para los formularios I-130, I-485 y la cita biométrica. Este costo no incluye el examen médico, que puede costar entre $200 y $500 o más, ni otros gastos como traducciones.

Desglose de costos para cónyuges en EE. UU.:

Formulario I-130: La tarifa para la petición del familiar extranjero es de $675.

Formulario I-485: La tarifa general para la solicitud de registro de residencia o ajuste de estatus es de $1,440.

Biometría: La tarifa para las huellas dactilares y la fotografía es de $30.

Total: La suma de estas tarifas es de $1,760.

Necesidad laboral

Los extranjeros pueden obtener la Green Card a través de empleo en EE.UU., clasificados en tres categorías prioritarias:

Primera preferencia (EB-1) : Está reservada para personas con habilidades extraordinarias, profesores e investigadores destacados, y ejecutivos o gerentes de multinacionales.

: Está reservada para personas con habilidades extraordinarias, profesores e investigadores destacados, y ejecutivos o gerentes de multinacionales. Segunda preferencia (EB-2) : Es para profesionales con títulos avanzados o personas con habilidades excepcionales en las artes, ciencias o negocios.

: Es para profesionales con títulos avanzados o personas con habilidades excepcionales en las artes, ciencias o negocios. Tercera preferencia (EB-3): está destinada a trabajadores calificados, profesionales y otros trabajadores

Asilo o refugio

Las personas que buscan protección en Estados Unidos debido a persecución o situaciones peligrosas en sus países de origen pueden solicitar este tipo de residencia. Los requisitos incluyen estar físicamente en EE.UU., llenar el Formulario I-589, no tener antecedentes penales y superar una entrevista con un oficial de asilo o refugio.