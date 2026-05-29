Bajan delitos en buses y trenes de Charlotte

El sistema de transporte público de Charlotte reportó una importante disminución de delitos y agresiones durante los primeros meses de 2026. La Charlotte Area Transit System (CATS) informó que las nuevas medidas de seguridad implementadas durante el último año están generando resultados positivos para pasajeros y trabajadores.

Los datos comparan el primer trimestre de 2026 con el mismo período de 2025.

Caen delitos en buses y trenes

Uno de los resultados más destacados fue la reducción de delitos en la Línea Azul del tren ligero, donde los incidentes disminuyeron un 69 %.

Además, las agresiones contra operadores de autobuses y pasajeros bajaron un 67 %.

CATS también reportó que durante el primer trimestre de 2026 no se registraron agresiones graves que requirieran atención médica para pasajeros u operadores.

Otro dato relevante es que no hubo agresiones entre pasajeros durante ese período. En el primer trimestre de 2025 se habían reportado tres casos.

“El dato muestra que las mejoras de seguridad que hemos implementado están funcionando y produciendo resultados significativos”, dijo Brent Cagle, director ejecutivo interino de CATS.

Nuevas medidas de seguridad

Las mejoras forman parte de una estrategia desarrollada junto con empresas de seguridad privada y el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

Entre los cambios implementados destacan:

Acceso en tiempo real a cámaras dentro de autobuses.

Capacitación adicional para operadores y personal de comunicaciones.

Botones de emergencia visibles y ocultos para conductores.

Protocolos más rápidos para responder a incidentes violentos.

Mensajes a bordo que advierten sobre grabaciones de audio y video.

También se redujo el tiempo promedio de respuesta del centro de comunicaciones a aproximadamente 35 segundos.

Cómo reportar incidentes en CATS

Los pasajeros cuentan ahora con más herramientas para solicitar ayuda o denunciar problemas.

CATS incorporó la línea de mensajes de texto 704-251-6402, conocida como Text a Tip, para reportar situaciones sospechosas o solicitar asistencia.

Además, la aplicación CATS-Pass actualizó la función “Report a Problem to CATS” para facilitar su acceso, o visite: https://go.elerts.com/cats

La agencia también instaló nuevos letreros informativos y realizó anuncios de audio para recordar a los usuarios cómo solicitar apoyo.

Más seguridad en camino

CATS informó que continuará aumentando la presencia de seguridad mediante la incorporación de agentes fuera de servicio de CMPD y de la Oficina del Alguacil del Condado Mecklenburg.

La agencia también planea desarrollar nuevas tecnologías de seguridad basadas en inteligencia artificial, en colaboración con Central Piedmont Community College y la UNC Charlotte.