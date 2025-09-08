Charlotte: refuerzan seguridad tras asesinato de joven inmigrante

La alcaldesa de Charlotte anunció nuevas medidas de seguridad en el sistema de transporte público de la ciudad tras el asesinato de Iryna Zarutska, una joven de 23 años, ocurrido en el tren ligero del Sistema de Transporte Público del Área de Charlotte (CATS) el 22 de agosto. La víctima había llegado recientemente como refugiada a Estados Unidos para escapar de la guerra en Ucrania.

Muerte violenta de joven inmigrante

Zarutska ingresó al tren de la LYNX Blue Line, empezó a revisar su celular y, sin motivo aparente, fue atacada sorpresivamente y por detrás con un cuchillo mientras viajaba cerca de la estación en Camden Road. Los oficiales encontraron a la joven con heridas de arma blanca y la declararon muerta en el lugar.

El sospechoso, Decarlos Brown Jr., de 34 años, fue trasladado a un hospital local con lesiones no mortales y será arrestado y acusado de asesinato en primer grado una vez que sea dado de alta. Según datos preliminares, Brown Jr. tenía un largo historial delictivo.

Reacción de las autoridades

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, calificó el hecho como “una pérdida sin sentido y trágica” y expresó sus condolencias a familiares de la joven inmigrante y la comunidad. Señaló que el incidente evidencia fallas en el sistema judicial y la liberación rápida de delincuentes, lo que dificulta garantizar la seguridad en la ciudad.

Lyles aseguró que se trabajará en soluciones bipartidistas para evitar que personas con historial de delitos repetidos o problemas de salud mental queden sin supervisión.

“Con efecto inmediato, el personal de seguridad de CATS será redistribuido para reforzar su presencia en los andenes de la LYNX Blue Line y aumentar el control de los boletos. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg también aumentará las patrullas en áreas clave del sistema de transporte”, agregó la alcaldesa.

Medidas de seguridad en el transporte

Tras el incidente, CATS y la policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) anunciaron un refuerzo inmediato en seguridad. Entre las medidas:

Mayor presencia de personal de seguridad en plataformas de la línea Blue Line .

. Incremento de patrullas policiales en áreas clave del sistema de transporte.

en áreas clave del sistema de transporte. Implementación de unidades móviles y de bicicletas para vigilancia urbana.

para vigilancia urbana. Contratación de casi 30 nuevos oficiales de seguridad en los próximos meses.

en los próximos meses. Propuesta ante el Consejo Municipal para ampliar la autoridad de CATS en la seguridad alrededor del transporte.

El presupuesto de seguridad de CATS pasó de $5.8 millones a casi $18 millones en dos años.