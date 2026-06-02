Familiares y amigos solicitan apoyo de la comunidad para repatriar a México los restos de Miguel Ángel Trujillo Valdivia, uno de los dos hombres que murieron en un accidente ocurrido en el condado de Lancaster, Carolina del Sur.

El choque ocurrió la noche del 27 de mayo en la intersección de Rock Hill Highway y West Rebound Road.

Según la Patrulla de Carreteras de Carolina del Sur, una camioneta Ford y un Audi colisionaron por causas que aún se investigan. El impacto provocó que la camioneta volcara y que el Audi saliera de la vía y chocara contra una barrera de protección.

Dos trabajadores de Charlotte perdieron la vida

La oficina del forense identificó a las víctimas como Miguel Ángel Trujillo Valdivia, de 41 años, y Vincente Silverio Rosales, de 27 años, ambos residentes de Charlotte.

Las autoridades informaron que ambos viajaban como pasajeros en la camioneta Ford cuando ocurrió el accidente.

El conductor y otro ocupante del vehículo fueron trasladados a un hospital de la región. Los ocupantes del Audi también resultaron heridos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado qué provocó la colisión.

Buscan llevar a Miguel Ángel de regreso a Veracruz

Tras la tragedia, familiares y miembros de la comunidad iniciaron una campaña para recaudar fondos que permitan trasladar el cuerpo de Miguel Ángel a El Palmar, municipio de Carrillo Puerto, Veracruz, donde viven su esposa, su hija y sus padres.

Según explicó la familia, Miguel Ángel y su compañero regresaban de trabajar cuando ocurrió el accidente.

Rodolfo Carrillo, uno de los organizadores de la campaña, compartió un mensaje en nombre de la familia:

"Desafortunadamente, la familia no cuenta con los recursos suficientes para repatriar el cuerpo a su lugar natal en El Palmar, municipio de Carrillo Puerto, Veracruz, México. La familia pide su colaboración y apela al buen corazón de la comunidad para poder llegar a la meta, ya que su esposa, hija y padres se encuentran en México".

Comunidad se une para ayudar

Los organizadores explicaron que los costos asociados con la repatriación son elevados y que la familia enfrenta dificultades económicas para cubrirlos.

Por ello, hacen un llamado a la solidaridad de la comunidad latina para ayudar a que Miguel Ángel pueda recibir el último adiós junto a sus seres queridos en México.

Cada donación, señalan, contribuirá a aliviar la carga financiera de una familia que enfrenta una pérdida inesperada y profundamente dolorosa.

Además de las contribuciones económicas, los familiares agradecen las muestras de apoyo, oraciones y mensajes de solidaridad recibidos en los últimos días.

Para ayudar visite: www.gofundme.com/f/repatriacion-del-cuerpo-de-miguel-angel