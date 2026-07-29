Con el inicio del nuevo año escolar cada vez más cerca, organizaciones comunitarias, iglesias, empresas y agencias locales realizarán decenas de eventos gratuitos en Charlotte y ciudades cercanas para apoyar a las familias. Durante estas actividades se entregarán mochilas, útiles escolares, ropa para niños, además de ofrecer cortes de cabello, exámenes de salud, vacunas, alimentos y actividades recreativas.
Mochilas gratis en Charlotte y Gastonia
Keith Clinic Chiropractic está organizando su evento anual de regalo de mochilas de regreso a clases durante dos días consecutivos. En cada evento, los niños pueden obtener una mochila llena de útiles escolares hasta que se agoten. Esta donación se llevará a cabo en sus cuatro sedes.
- Fecha: viernes 31 de julio
- Hora: 5:00 p.m.
- Dirección: 402 E Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28206
- Fecha: viernes 31 de julio
- Hora: 5:00 p.m.
- Dirección: 6859 South Blvd, Charlotte, NC 28217
- Fecha: sábado 1.° de agosto
- Hora: 10:00 a.m.
- Dirección: 5344 Central Ave, Charlotte, NC 28212
- Fecha: sábado 1.° de agosto
- Hora: 10:00 a.m.
- Dirección: 405 N Chester St, Gastonia, NC 28052
Entrega gratuita de mochilas con útiles escolares
RNR Tire Express realizará un evento gratuito de regreso a clases donde entregará mochilas con útiles escolares (hasta agotar existencias). Además, habrá refrigerios, raspados (snow cones) y entretenimiento.
- Fecha: sábado 1.° de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: RNR Tire Express
- Dirección: 4400-B South Blvd, Charlotte, NC 28209
Celebración comunitaria
El Centro Comunitario Archdale invita a una celebración de regreso a clases en la cual regalarán mochilas, juegos, recursos y botas. También hacen un llamado a interesados en participar como organizaciones y negocios, llamando al 704-315-1128.
- Fecha: sábado 1.° de agosto
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Archdale Community Center
- Dirección: 1901 Archdale Dr, Charlotte, NC 28210
Evento de regreso a clases en Gastonia
Las familias de Gastonia podrán asistir a Ready, Set, Grow!, un evento comunitario gratuito de regreso a clases donde se ofrecerán útiles escolares, exámenes físicos escolares y deportivos, comidas gratis de varios camiones de comida, sorteos y acceso a recursos y servicios de organizaciones locales. Los útiles escolares se entregarán por orden de llegada y los estudiantes deberán estar presentes para recibirlos.
- Fecha: sábado 1.° de agosto
- Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Eastridge Mall
- Dirección: 246 N. New Hope Rd, Gastonia, NC 28054
Festival comunitario con útiles escolares gratis
La División Independence del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) realizará su festival anual, un evento gratuito para toda la familia que contará con entrega de útiles escolares, comida y refrigerios, juegos, actividades, obsequios y la oportunidad de conocer a oficiales de policía de la comunidad.
- Fecha: sábado 1 de agosto
- Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Walmart Independence
- Dirección: 1830 Galleria Blvd, Charlotte, NC 28270
Evento de regreso a clases con actividades familiares
Carolina Mall celebrará Movin' & Groovin', un evento gratuito de regreso a clases con actividades para toda la familia, participación de organizaciones locales y la oportunidad de ganar una canasta de regalo.
- Fecha: sábado 1 de agosto
- Hora: 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Carolina Mall
- Dirección: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 28025
Feria de salud con exámenes dentales, de vista y útiles gratis
El centro comunitario de salud C.W. Williams llevará a cabo su vigesimosegundo evento anual de regreso a clases, donde habrá vacunas gratis, así como exámenes dentales y de vista y lentes gratis. También regalarán útiles escolares, comida, juegos, premios y danzas. Los exámenes físicos de regreso a clase tendrán un costo (entre $25 y $35).
- Fecha: sábado 8 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: CW Williams Community Health Center
- Dirección: 3333 Wilkinson Blvd, Charlotte, NC 28208
- Debe pedir su cita y registrarse en el siguiente enlace.
Inflables, pintura y útiles gratis
El Centro de Recreación Regional del Norte invita a la comunidad a un evento de regreso a clases en el que habrá inflables, pintura facial, artistas de globos, y se regalarán útiles escolares gratuitos. Además, se ofrecerán vacunas para niños de 0 a 18 años sin seguro, con Medicaid o elegibles para Medicaid.
- Fecha: sábado 8 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Northern Regional Recreation Center
- Dirección: 18121 Old Statesville Rd, Cornelius, NC 28031
- Inscripción en el siguiente enlace.
Regreso a clases con mochilas, cortes de cabello y comida gratis
Metro Church of Christ y McCrorey YMCA realizarán un evento gratuito de regreso a clases con mochilas y útiles escolares (hasta agotar existencias), cortes de cabello, comida, música, rifas y juegos. Los niños deberán estar presentes para recibir la mochila con útiles, por lo que se recomienda llegar temprano.
- Fecha: sábado 8 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: McCrorey YMCA
- Dirección: 3801 Beatties Ford Rd #3215, Charlotte, NC 28216
Nueve celebraciones del regreso a clases con Compare Food
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas de regresos en todas sus tiendas. En ellas habrá útiles gratis, servicios e información de salud, vacunación gratuita y atención dental. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: sábado 1.° de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215
- Fecha: domingo 2 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269
- Fecha: sábado 8 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 818 E Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217
- Fecha: domingo 9 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 4316 N Tryon St, Charlotte, NC 28213
- Fecha: sábado 15 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3600 N Sharon Amity Rd, Charlotte, NC 28205
- Fecha: domingo 16 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28273
- Fecha: sábado 22 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208
- Fecha: domingo 23 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027
- Fecha: domingo 30 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210
Ropa gratis para niños
La iglesia Grace Communion Steele Creek invita a las familias a Flip the Fit, un evento gratuito donde podrán llevarse hasta dos bolsas de ropa infantil sin costo. No es necesario donar ropa para recibir las prendas. Además, habrá actividades al aire libre para toda la familia.
- Fecha: sábado 15 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Grace Communion Steele Creek
- Dirección: 3120 Whitehall Park Dr, Charlotte, NC 28273
- Inscripción en el siguiente enlace o durante el evento.
Aventura de dinosaurios en el Back to School Bash
Charlotte Premium Outlets invita a las familias a un evento gratuito de regreso a clases con temática de dinosaurios. Habrá una charla interactiva, dinosaurios que recorrerán el lugar, una zona de excavación de fósiles, un tren infantil, mini golf educativo con temática jurásica, juegos, premios y ofertas especiales para las compras de regreso a clases.
- Fecha: sábado 15 de agosto
- Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Premium Outlets
- Dirección: 5404 New Fashion Way, Charlotte, NC 28278