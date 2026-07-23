Un ciudadano mexicano que residía ilegalmente en Estados Unidos enfrenta cargos federales por presuntamente distribuir y poseer material de abuso sexual infantil, informó la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

El acusado fue identificado como Carlos Alonso Hernández Urbina, de 38 años.

La acusación señala que habría distribuido material de abuso sexual infantil en varias ocasiones y también poseído archivos que involucraban a menores prepúberes.

¿De qué lo acusan?

Según la acusación federal, entre mayo y junio de 2026, Hernández Urbina presuntamente distribuyó material de abuso sexual infantil a cinco personas en el condado de Mecklenburg.

Además, los fiscales sostienen que entre 2024 y 2026 poseyó y accedió intencionalmente a imágenes y videos que involucraban a menores de edad, incluidos niños menores de 12 años.

Las autoridades no divulgaron detalles adicionales sobre la investigación ni sobre la identidad de las presuntas víctimas.

Posibles penas

Si un jurado lo declara culpable, Hernández Urbina enfrenta:

Un mínimo obligatorio de cinco años de prisión por cada uno de los cinco cargos de distribución.

por cada uno de los cinco cargos de distribución. Hasta 20 años de prisión por cada cargo de distribución.

Hasta 20 años adicionales por el cargo de posesión y acceso con intención de visualizar material de abuso sexual infantil.

La sentencia final dependerá de un juez federal, quien deberá considerar las Guías Federales de Sentencias y otros factores establecidos por la ley.

Fiscalía condena este tipo de delitos

El fiscal federal Russ Ferguson calificó este tipo de delitos como especialmente graves.

“Child sexual abuse material involving prepubescent minors is disgusting. Those that come to this country illegally to engage in such conduct will serve time in federal prison before being deported”, afirmó.

El FBI encabezó la investigación

La investigación estuvo a cargo de la oficina del FBI en Charlotte.

El caso será procesado por el fiscal federal asistente Daniel Cervantes.

El acusado mantiene la presunción de inocencia

Las autoridades recordaron que los cargos contenidos en una acusación formal son únicamente alegaciones.

Hernández Urbina se presume inocente hasta que un tribunal determine su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

El caso forma parte de Project Safe Childhood, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia creada para combatir la explotación y el abuso sexual infantil, identificar a las víctimas y procesar a los responsables.