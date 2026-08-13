Con el objetivo de orientar a estudiantes y familias latinas sobre las opciones disponibles para acceder a la educación superior, MIRA USA realizará un taller gratuito de educación financiera en Charlotte.

La actividad contará con la participación del doctor Juan Esteban Ramírez, de College for North Carolina (CFNC), quien compartirá información sobre los pasos que deben seguir los estudiantes para prepararse para ingresar a un college o universidad, así como las alternativas disponibles para cubrir los costos de sus estudios.

¿Qué aprenderán los estudiantes y padres?

Durante el taller, los participantes podrán conocer diferentes recursos y estrategias para planificar con anticipación el camino hacia la educación superior.

Los pasos para prepararse para ingresar a un college o universidad.

para ingresar a un college o universidad. Cómo acceder a becas y ayudas financieras.

Recursos disponibles para cubrir los costos de los estudios.

para cubrir los costos de los estudios. Consejos para planificar el futuro educativo.

El taller está dirigido tanto a estudiantes próximos a terminar la escuela secundaria como a jóvenes que todavía cursan la escuela intermedia (middle school). También pueden participar sus padres, quienes podrán conocer con anticipación las opciones disponibles para sus hijos.

“Planear la educación superior puede ser un proceso abrumante para las familias, por eso asistir a este taller es una gran oportunidad para aprender, despejar dudas y ver qué opciones y oportunidades hay disponibles”, dijo Luz Marina Martínez, directora de la sede de MIRA USA en Charlotte.

¿Cuándo y dónde será el taller?

El taller “Abramos puertas juntos hacia la educación financiera” se realizará el sábado 15 de agosto a la 1:30 p.m. en la Independence Regional Library, ubicada en 6000 Conference Dr, Charlotte, NC 28212.

La actividad es gratuita y está dirigida a la comunidad latina del área de Charlotte. Los interesados pueden registrarse a través del siguiente enlace. Para obtener más información, pueden comunicarse con Luz Marina Martínez al 334-647-2872, extensión 202.