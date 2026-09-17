A un año del mayor operativo migratorio en Carolina del Norte (Charlotte’s Web), el Charlotte Journalism Collaborative (CJC), NC Local y otras organizaciones comunitarias, así como medios de comunicación, realizarán un evento para escuchar historias de familias inmigrantes, periodistas y miembros de la comunidad que vivieron, se vieron afectados o documentaron los cambios ocurridos en la ciudad durante este tiempo.

El evento, que lleva por nombre “Voces de Charlotte”, se llevará a cabo el próximo 1.° de octubre. La jornada incluirá historias en vivo, entrevistas, presentaciones artísticas y un espacio para que los asistentes compartan sus experiencias y necesidades.

Historias de familias y periodistas

Durante el encuentro se presentarán historias de familias que todavía buscan a seres queridos detenidos o cuyos familiares fueron deportados. También habrá periodistas locales (incluyendo reporteros latinos) que han trabajado para encontrar respuestas y exigir que las instituciones rindan cuentas.

También se abordarán las experiencias relacionadas con los tribunales de inmigración y las soluciones que han desarrollado distintos vecindarios de Charlotte frente a los cambios del último año.

Pero además, es una invitación para que los asistentes puedan alzar su voz y dar a conocer cómo los operativos migratorios han cambiado su día a día. También es una oportunidad ara compartir posibles soluciones, intercambiar ideas y plantear qué necesidades persisten en la comunidad, especialmente en momentos de incertidumbre.

Este evento será un espacio abierto para quienes quieran compartir con medios locales cómo los operativos migratorios han cambiado su trabajo, negocio, salud mental, dinámica diaria y familiar. Las personas que tengan preocupaciones sobre su nombre, información personal o fotografías podrán comunicar sus preferencias al equipo organizador.

¿Cuándo y dónde será “Voces de Charlotte”?

El evento se realizará el jueves 1 de octubre, de 5:30 p.m. a 8:00 p.m. La actividad será presentada en inglés y español, con interpretación disponible durante todo el programa.

La entrada es gratuita, pero el cupo es limitado y es necesario registrarse previamente en el siguiente enlace.

Solo las personas que se inscriban recibirán la dirección. La jornada contará con estacionamiento gratuito, aperitivos ligeros y bebidas.