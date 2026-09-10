Carolina del Norte: encuesta revela quién lidera carrera por el Senado

A menos de cinco semanas del inicio del voto anticipado, el demócrata Roy Cooper mantiene una ventaja de 11 puntos sobre el republicano Michael Whatley en busca de un escaño por el Senado para representar a Carolina del Norte, según un sondeo publicado el 10 de septiembre.

Una nueva encuesta de Elon University muestra a Cooper con 49 % entre votantes probables, frente al 38 % de Whatley.

Un 8 % permanece indeciso. Los candidatos Shannon Bray, libertario, y Michael Dublin, del Partido Verde, reciben 2 % cada uno.

La contienda definirá quién ocupará el escaño del senador republicano Thom Tillis, quien dejará el Senado.

¿Qué dice la encuesta sobre la carrera al Senado?

Entre todos los votantes registrados encuestados, 49 % apoya al demócrata Cooper y 38 % al republicano Whatley. Además, 14 % está indeciso o piensa votar por otro candidato. Otro 2 % dijo que no planea votar.

La encuesta entrevistó a 1,121 adultos entre el 21 y el 31 de agosto. Después ajustó la muestra final a 800 personas.

El margen de error entre votantes probables es de 5.6 puntos porcentuales. Por ello, los resultados representan una fotografía de las preferencias durante el período estudiado, no una predicción del resultado electoral.

Cooper tiene mayor reconocimiento entre votantes

La encuesta encontró una diferencia importante en el nivel de conocimiento de los candidatos. Un 71 % de los votantes registrados dijo conocer mucho o algo sobre Cooper. En comparación, 47 % respondió lo mismo sobre Whatley.

Cooper gobernó Carolina del Norte entre 2017 y 2025. Anteriormente fue fiscal general estatal durante 16 años.

Whatley fue presidente del Comité Nacional Republicano y del Partido Republicano de Carolina del Norte.

Mayoría planea votar anticipadamente

El 51 % de los votantes registrados encuestados planea votar anticipadamente en persona. Otro 35 % piensa acudir a las urnas el 3 de noviembre. Aproximadamente el 8 % planea votar por correo.

La votación anticipada será del 15 al 31 de octubre. La elección general será el martes 3 de noviembre.

Las juntas electorales comenzaron el 4 de septiembre a enviar determinadas boletas solicitadas para votar por correo.

Economía domina preocupaciones de los votantes

La inflación y el costo de vida aparecen como los asuntos principales para decidir el voto. Un 86 % los considera “muy importantes”. Además, 49 % calificó la economía nacional actual con “D” o “F”. Otro 30 % le asignó una “C”.

La economía general y la atención médica alcanzan el 73 % de las preocupaciones de los votantes. Le siguen impuestos, con 66 %, y Seguro Social, con 64 %.

La inmigración fue considerada “muy importante” por 54 % de los votantes registrados.

Trump y Stein: ¿qué dicen los encuestados?

La encuesta también preguntó sobre el desempeño del presidente Donald Trump y el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein.

Entre todos los participantes, 31 % aprobó el desempeño de Trump y 54 % lo desaprobó.

Stein registró 40 % de aprobación y 25 % de desaprobación, según la encuesta de Elon.