La Embajada de Argentina en los Estados Unidos realizará una itinerancia consular en Charlotte y Raleigh durante noviembre. En Charlotte, la jornada se llevará a cabo del martes 18 al jueves 20 de noviembre, mientras que en Raleigh será del jueves 20 al viernes 21 de noviembre.

Durante estas jornadas, los argentinos podrán realizar distintos trámites consulares, entre ellos:

Pasaportes biométricos, con una validez de 10 años.

biométricos, con una validez de 10 años. DNI .

. Retiro de DNI y pasaportes ya tramitados y confeccionados.

Certificación de firmas.

de firmas. Autenticación de copias.

Certificados de domicilio y residencia.

Permisos de viaje.

de viaje. Certificado de supervivencia.

Los pasaportes y DNI tramitados durante la itinerancia llegarán en aproximadamente 4 a 6 semanas después.

¿Qué precio tienen estos trámites?

De acuerdo con los honorarios publicados por diferentes consulados de Argentina, el costo de estos trámites es:

Pasaporte: $165

DNI: $15

Autenticación de copias: $20 por página

Certificados de cualquier carácter: $40

Venía (autorización) de viaje: $50

Gestión de trámites durante itinerancia: puede aplicar un arancel adicional de $10.

Requisitos para tramitar el pasaporte:

DNI argentino vigente (si es mayor de 18 años)

vigente (si es mayor de 18 años) Pasaporte anterior, si lo tiene.

anterior, si lo tiene. Copia de ambos lados del DNI y del pasaporte para solicitar el turno.

y del pasaporte para solicitar el turno. Si es menor de edad, deberá ir con el padre, madre o representante legal y su DNI vigente

¿Cómo pedir cita?

Es necesario solicitar un turno con anticipación. Para hacerlo, debe escribir al correo itinerancia@embassyofargentina.us e indicar:

La ciudad donde desea realizar el trámite: Charlotte o Raleigh .

. El trámite que necesita realizar.

Su lugar de residencia actual.

Copias escaneadas de ambos lados del DNI y del pasaporte.

de ambos lados del DNI y del pasaporte. Un número de teléfono de contacto.

Una vez recibida la solicitud y verificada la documentación, la Embajada enviará por correo electrónico la confirmación del día, horario y lugar asignados. Los cupos son limitados. El turno no estará confirmado hasta que la persona reciba un correo electrónico de confirmación.