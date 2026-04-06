El Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg llevará a cabo una megaclínica gratuita para mascotas el sábado 11 de abril. En este evento, la comunidad podrá preparar a su mascota para la primavera, con vacunas, evaluación de salud, microchip y más servicios.

“Hemos notado una necesidad alta en la comunidad en cuanto ya sea herramientas básicas para la vacunación para animales y también esterilización y castración. Por eso, además de nuestros servicios, que son más accesibles al público. Tenemos al año dos megaclínicas que ofrecen recursos, incluyendo la vacuna básica”, dijo Davier López-Rodríguez, enlace comunitario del Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg.

¿Qué servicios ofrecen?

Vacunas contra la rabia de 1 a 3 años de duración

Exámenes de salud

Microchip y placa de identificación personalizada

Mesas con recursos

Vacuna básica

Sobre esta última, Davier explicó: “Esta vacuna básica cubre lo que es el mosquillo canino, adenovirus o hepatitis, parvovirus y parainfluenza en cuanto a los perros. Para los gatos, le cubren lo que es la panleucopenia, calicivirus y herpesvirus. Nosotros tratamos de educar al público de que, aunque no son requeridas por ley, son recomendadas”.

Vacuna contra la rabia: ¿Qué necesita su mascota?

Que el perro o gato tenga cuatro meses o más .

. Llevar el perro con correa y gatos en transportadores .

. Identificación de que vive en una de las ciudades de Mecklenburg: Charlotte, Cornelius, Davidson, Huntersville, Matthews, Mint Hill y Pineville.

Recomendaciones

Davier explicó que debido a la necesidad, cientos de personas llevan a sus mascotas a este evento. Por lo que es importante estar preparado para esperar y ofreció consejos como:

Llevar el tanque de gasolina lleno para evitar inconvenientes durante el trayecto.

para evitar inconvenientes durante el trayecto. Tener agua y aperitivos tanto para el dueño como para la mascota.

tanto para el dueño como para la mascota. No olvidar la correa para perros y la transportadora para gatos para garantizar la seguridad de las mascotas.

para garantizar la seguridad de las mascotas. Llegar temprano, ya que las puertas cierran a las 10:45 a.m. y deben estar dentro del recinto antes de esa hora para recibir los servicios.

¿Cuándo y dónde es la megaclínica?

La mega clínica gratuita para mascotas se llevará a cabo el sábado 11 de abril, de 8:00 a.m. a 10:45 a.m., en el City of Charlotte Vehicle Operations Center, ubicado en 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28273.

Más eventos de vacunación gratuita en Charlotte

Si no puede acudir a la megaclínica, las fechas de las próximas vacunaciones gratuitas contra la rabia son los sábados:

9 de mayo

13 de junio

11 de julio

8 de agosto

12 de septiembre

14 de noviembre

12 de diciembre

Las fechas de la clínica están sujetas a cambio, en el caso de que se presente algún inconveniente y los eventos son en las instalaciones del Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg, ubicadas en 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217. El horario es de 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Para más información, visite el siguiente enlace.