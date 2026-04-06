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El Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg llevará a cabo una megaclínica gratuita para mascotas el sábado 11 de abril. En este evento, la comunidad podrá preparar a su mascota para la primavera, con vacunas, evaluación de salud, microchip y más servicios.

Hemos notado una necesidad alta en la comunidad en cuanto ya sea herramientas básicas para la vacunación para animales y también esterilización y castración. Por eso, además de nuestros servicios, que son más accesibles al público. Tenemos al año dos megaclínicas que ofrecen recursos, incluyendo la vacuna básica”, dijo Davier López-Rodríguez, enlace comunitario del Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg.

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¿Qué servicios ofrecen?

  • Vacunas contra la rabia de 1 a 3 años de duración
  • Exámenes de salud
  • Microchip y placa de identificación personalizada
  • Mesas con recursos
  • Vacuna básica

Sobre esta última, Davier explicó: “Esta vacuna básica cubre lo que es el mosquillo canino, adenovirus o hepatitis, parvovirus y parainfluenza en cuanto a los perros. Para los gatos, le cubren lo que es la panleucopenia, calicivirus y herpesvirus. Nosotros tratamos de educar al público de que, aunque no son requeridas por ley, son recomendadas”.

Vacuna contra la rabia: ¿Qué necesita su mascota?

  • Que el perro o gato tenga cuatro meses o más.
  • Llevar el perro con correa y gatos en transportadores.
  • Identificación de que vive en una de las ciudades de Mecklenburg: Charlotte, Cornelius, Davidson, Huntersville, Matthews, Mint Hill y Pineville.

Recomendaciones

Davier explicó que debido a la necesidad, cientos de personas llevan a sus mascotas a este  evento. Por lo que es importante estar preparado para esperar y ofreció consejos como:

  • Llevar el tanque de gasolina lleno para evitar inconvenientes durante el trayecto.
  • Tener agua y aperitivos tanto para el dueño como para la mascota.
  • No olvidar la correa para perros y la transportadora para gatos para garantizar la seguridad de las mascotas.
  • Llegar temprano, ya que las puertas cierran a las 10:45 a.m. y deben estar dentro del recinto antes de esa hora para recibir los servicios.

¿Cuándo y dónde es la megaclínica?

La mega clínica gratuita para mascotas se llevará a cabo el sábado 11 de abril, de 8:00 a.m. a 10:45 a.m., en el City of Charlotte Vehicle Operations Center, ubicado en 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28273.

Más eventos de vacunación gratuita en Charlotte

Si no puede acudir a la megaclínica, las fechas de las próximas vacunaciones gratuitas contra la rabia son los sábados:

  • 9 de mayo
  • 13 de junio
  • 11 de julio
  • 8 de agosto
  • 12 de septiembre
  • 14 de noviembre
  • 12 de diciembre

Las fechas de la clínica están sujetas a cambio, en el caso de que se presente algún inconveniente y los eventos son en las instalaciones del Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg, ubicadas en 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217. El horario es de 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Para más información, visite el siguiente enlace.  

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.