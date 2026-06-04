Charlotte: Condenan a líder de red de drogas vinculada al cártel CJNG

Las autoridades condenaron a un hombre identificado como líder local de una organización de narcotráfico vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a más de 21 años de prisión por distribuir fentanilo, heroína y metanfetamina en Carolina del Norte.

La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte informó que Elian René Fabián Valladolid, de 26 años, recibió una sentencia de 262 meses de prisión, equivalentes a casi 22 años.

Las autoridades señalaron que Valladolid es ciudadano mexicano y se encontraba en Estados Unidos sin autorización migratoria. Tras cumplir su condena, será deportado.

Investigaban una red de tráfico de drogas

La investigación involucró a agencias federales, estatales y locales que seguían las operaciones de una organización de narcotráfico con base en México y presuntos vínculos con el CJNG.

Según documentos judiciales, la organización operaba mediante células locales encargadas de distribuir drogas en distintas comunidades.

Entre 2022 y 2023, Valladolid dirigió la célula local. Los investigadores afirman que supervisaba la distribución de drogas y reclutaba a otras personas para trabajar dentro de la organización.

“Este caso es uno de muchos ejemplos que demuestran que nuestra estrategia contra los cárteles y sus organizaciones asociadas está funcionando”, dijo el fiscal federal Russ Ferguson.

Hallaron drogas y equipos de distribución

Durante la investigación, las autoridades identificaron varias propiedades utilizadas para almacenar drogas, incluyendo una unidad de almacenamiento.

Tras ejecutar una orden de registro, los agentes encontraron maletas, cajas y bolsas que contenían sustancias ilícitas y equipos relacionados con el narcotráfico.

Los investigadores también decomisaron:

Básculas digitales.

Materiales para empaquetar drogas.

Una prensa para drogas.

Sustancias utilizadas para mezclar narcóticos y aumentar su volumen de venta.

Además, encontraron cantidades significativas de metanfetamina, heroína y fentanilo.

Cantidades decomisadas

Según la Fiscalía, la conspiración involucró:

9.6 kilogramos de metanfetamina pura.

5.9 kilogramos de mezclas con metanfetamina.

2.7 kilogramos de fentanilo.

1.9 kilogramos de heroína.

648 gramos de cocaína.

Las autoridades consideran que estas cantidades tenían el potencial de afectar a numerosas comunidades de la región.

Autoridades destacan cooperación entre agencias

Mark Zito, agente especial a cargo de Homeland Security Investigations (HSI) en Carolina del Norte y Carolina del Sur, afirmó que el caso demuestra la importancia del trabajo conjunto entre agencias.

“Esta investigación demuestra el compromiso de nuestras agencias para identificar y desmantelar redes criminales que operan ilegalmente dentro de nuestras comunidades”, señaló.

Valladolid permanece bajo custodia federal y luego irá a una prisión del sistema federal.