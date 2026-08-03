Vehículos siendo remolcados, pertenencias abandonadas, familias escondidas entre las rocas y árboles a lo largo del río, personas caminando en medio de la noche vistiendo solo trajes de baño, niños llorando y mucha confusión. Esta fue la escena que Sandra Salazar describe del operativo migratorio en Wilson Creek el domingo 26 de julio.

Esta situación llevó a líderes religiosos, miembros de la comunidad y a la organización Siembra NC a reunirse este sábado 1.° de agosto en una vigilia en Hudson para rechazar lo ocurrido en el Bosque Nacional Pisgah. Luego realizaron una caravana en Wilson Creek para visibilizar este rechazo y en respaldo de los inmigrantes detenidos.

“Las personas detenidas seguían vistiendo sus trajes de baño”

Sandra es fundadora de Hands of Hope en Morganton. Fue una de las primeras en llegar a Wilson Creek, luego de que le avisaran sobre la presencia de agentes federales. Cuenta que estuvo desde casi el mediodía hasta las 9:00 p.m. buscando a familias afectadas.

“Había personas escondidas detrás de las rocas y entre los árboles. Estaban demasiado asustadas para salir. Vi ropa, toallas y objetos personales abandonados… Cuando finalmente las personas comenzaron a salir de sus escondites, estaban temblando. Estaban aterrorizadas. Algunas lloraban y otras apenas podían hablar. Estaban en shock”, relató.

El operativo fue realizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio Forestal y agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Caldwell. Tras esta acción, 13 personas fueron detenidas y trasladadas a diferentes centros de inmigración. Según la organización Siembra NC, cuatro de ellas están en Georgia.

Días después de estas detenciones, Sandra describe lo que le contaron las familias.

“Escuchamos el testimonio de una madre de tres hijos que suplicó a los agentes que no se llevaran a su esposo mientras sus hijos lloraban. A un adolescente de 13 años que describió cómo trataban a su madre, como si no fuera un ser humano. Contó que veía cómo se llevaban a personas delante de él y detrás de él… Muchas de las personas detenidas seguían vistiendo sus trajes de baño cuando fueron arrestadas”, dijo.

Siembra NC cuestiona el papel de agencias locales

Andreina Malki, integrante de Siembra NC, señaló que la organización ha hablado con familias afectadas y testigos del operativo. Aseguró que la organización verificó que cuatro de los 13 detenidos no tenían antecedentes criminales y contaban con procesos migratorios pendientes.

“Dos de ellos tenían un proceso de residencia pendiente, al menos uno tenía un proceso de asilo abierto, una licencia válida, tenía también un permiso de trabajo, entonces no entendemos la narrativa de que estaban llevándose criminales”, comentó.

Andreina mencionó que este operativo podría formar parte del cumplimiento de la ley SB-153, que amplía la colaboración de ciertas agencias estatales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al estar presentes tanto oficiales de la Oficina del Alguacil de Caldwell como del Servicio Forestal. Asegura que esto refleja una preocupación sobre la expansión del rol de agencias no dedicadas tradicionalmente a inmigración.

“Lo que esto significa es lo que ya están haciendo a través de la SB-153: quieren hacer que más agencias que no se deben dedicar a trabajo de inmigración, que tienen otros trabajos muy importantes, hagan trabajo de agentes federales”, afirmó.

Añadió: “Migrar no es un delito y, en todo caso, si hubiera personas con delitos, hay formas de arrestar y hacerlo. En un día de familia, en un río, en un bosque nacional, donde la gente va a buscar paz, no debería haber este tipo de arrestos. Es un lugar tan sagrado para muchos como lo es una iglesia, es un lugar que debe ser tan protegido como es una escuela”.

Familiares, líderes locales y líderes religiosos participaron en una vigilia por los detenidos en Wilson Creek (Galería: Yuliana Montiel).