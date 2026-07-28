La posible reapertura de la antigua prisión Rivers Correctional Facility, en Winton, como centro de detención migratorio provocó el rechazo por parte de organizaciones locales, líderes religiosos y defensores de derechos civiles en Carolina del Norte.

Temen que miles de inmigrantes queden aislados de sus familias y abogados debido a la ubicación del centro, que tendría capacidad para aproximadamente 1,400 personas y sería el primero de su tipo operado por ICE en el estado.

Estas reacciones surgen luego de que documentos obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU-NC) revelaran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) considera reabrir la instalación antes de finalizar el año. Aunque las negociaciones del contrato continúan, los registros señalan que GEO Group, una empresa privada que administra centros penitenciarios y de detención, estaría a cargo de su operación.

Temen aislamiento, abuso y muertes de detenidos

Ante este anuncio, organizaciones de apoyo a inmigrantes y líderes religiosos se reunieron frente a la Asamblea General de Carolina del Norte, en Raleigh, para realizar la vigilia “ICE fuera de Carolina del Norte”. La jornada incluyó la lectura de una declaración firmada por cientos de representantes de distintas comunidades de fe del estado y un llamado a la comunidad para apoyar a familias inmigrantes.

En Charlotte, durante una vigilia realizada para honrar a quienes fallecieron durante operativos migratorios, activistas también rechazaron esta propuesta. La abogada de inmigración Jamilah Espinosa señaló que la distancia del centro podría dificultar que las personas detenidas tengan contacto con sus seres queridos y acceso a representación legal.

“En los 500 días transcurridos entre enero de 2025 y junio de este año, 52 personas han muerto bajo custodia de ICE. La tasa de muertes en los centros de detención de ICE es ahora la más alta en más de una década… Ahora es incluso más alta que durante la pandemia. Siete personas han muerto por aparentes suicidios en un solo año bajo custodia de ICE”, señaló

Junto con esto, expuso que más detenciones en zonas rurales podrían causar que más situaciones de violaciones a derechos humanos queden “fuera de la luz”.

“Más cárceles. Más muertes. Eso no es una coincidencia. Es una operación matemática. Y ahora quieren traer ese modelo a nuestro estado”, rechazó.

“Tiene un récord horrendo de violaciones de derechos civiles”

Adicionalmente, Stefanía Arteaga, de Carolina Migrant Network, explicó que el impacto de este centro que estaría ubicado en Winton, condado de Hertford, en el noreste de Carolina del Norte, podría extenderse más allá del estado.

“En los documentos que hemos podido ver, ese centro de detención tiene enfoque en Virginia y también pensamos que en Maryland. Es muy grande. Estamos hablando de un centro de detención de casi 1,400 camas, algo que no se ha visto, que no hemos tenido en Carolina del Norte. Así que tenemos mucha preocupación porque este también es un centro de detención privado de la compañía GEO Group que tiene un récord horrendo de violaciones de derechos civiles, abuso sexual, muchos casos horribles”, mencionó.

Para conocer más sobre este proyecto de reapertura de un centro migratorio en Carolina del Norte, lee el siguiente artículo.