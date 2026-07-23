Documentos obtenidos por The New York Times indican que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea reabrir la prisión Rivers Correctional Facility como centro de detención para inmigrantes antes de que termine el año.

La instalación se ubica en Winton, condado de Hertford, en el noreste de Carolina del Norte.

Si el proyecto se concreta, sería el primer centro de detención de ICE en el estado y uno de los más grandes de la Costa Este, con capacidad para aproximadamente 1,400 personas.

Negociaciones aún continúan

Según el reporte, las negociaciones del contrato todavía no han concluido.

No obstante, la reapertura aumentaría de forma significativa la capacidad de detención migratoria de ICE en Carolina del Norte y estados vecinos.

ACLU obtuvo documentos mediante una demanda

La Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU-NC) publicó en enero documentos obtenidos mediante una demanda presentada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

La organización afirmó que esos registros muestran que Rivers Correctional Facility figura entre las instalaciones consideradas por ICE para ampliar su sistema de detención migratoria.

La demanda surgió después de que ICE no respondiera una solicitud de información presentada en agosto de 2025.

La prisión cerró en 2021

Antes de cerrar en 2021, Rivers funcionó como prisión federal.

La ACLU señaló que la instalación registró anteriormente problemas relacionados con violencia, contrabando y denuncias de abuso sexual.

La organización sostiene que esos antecedentes generan preocupación ante una posible reapertura como centro de detención para inmigrantes.

La ACLU critica la expansión

La ACLU de Carolina del Norte manifestó su oposición al proyecto.

“Merecemos algo mejor que esto. La gente del condado de Hertford merece trabajos con dignidad que apoyen la inversión a largo plazo en nuestras comunidades rurales, no trabajos que dependan del sufrimiento de las comunidades vulnerables”, afirmó Liz Barber, directora de Políticas y Defensa de la organización.

La ACLU también criticó el uso de prisiones privadas para la detención migratoria y cuestionó la falta de transparencia en las negociaciones entre el gobierno federal y la empresa propietaria de Rivers Correctional Facility.

GEO Group operaría la instalación

Los documentos citados indican que GEO Group, empresa privada que administra centros penitenciarios y de detención, sería la encargada de operar nuevamente la instalación.

La organización recordó que GEO Group administra otros centros de detención migratoria en Estados Unidos, algunos de los cuales han enfrentado demandas y denuncias por las condiciones de los detenidos.

Mientras tanto, la ACLU aseguró que continuará monitoreando el proceso y promoviendo acciones legales relacionadas con la expansión de los centros de detención migratoria en Carolina del Norte