¿ICE quiere una nueva cárcel migratoria en Carolina del Norte?

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Norte dio a conocer documentos que señalan el interés del gobierno federal para establecer un nuevo centro de detención migratoria de ICE en Greensboro. No obstante, las autoridades locales afirman que no han recibido ninguna notificación oficial sobre ese centro carcelario.

En los documentos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos entregados, con amplias secciones censuradas, aparecen propuestas para varios centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en distintos lugares del país, mediante las constructoras: The GEO Group, Inc. y The Baptiste Group, LLC.

Uno de los documentos incluye una foto del antiguo campus de la American Hebrew Academy, en Hobbs Road, Greensboro, junto con notas sobre distancia a hospitales, aeropuertos y la corte de inmigración de Charlotte. Datos clave como el número de camas están ocultos.

Autoridades de Greensboro: “No tenemos conocimiento”

La alcaldesa de Greensboro, Marikay Abuzuaiter, dijo a la estación de noticias local Fox 8 que no tenía idea de la información revelada. Según explicó, la ciudad no ha recibido comunicación de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni de los dueños del terreno sobre un uso como centro de detención.

Funcionarios municipales subrayaron que cualquier cambio de uso requeriría:

Proceso formal de rezonificación.

Revisión y votación del concejo municipal.

Cumplimiento de normas de construcción y seguridad.

Espacios para comentarios de la comunidad.

La exalcaldesa Nancy Vaughn señaló que el campus tiene zonificación institucional educativa, con condiciones estrictas sobre los usos permitidos.

Un centro de detención no estaría contemplado dentro de esos usos, por lo que necesitaría una modificación de zonificación, un proceso que calificó como largo y polémico.

Recordó que, tras el cierre del internado que allí funcionaba en 2019, la propiedad fue arrendada al Departamento de Salud y Servicios Humanos para posible alojamiento de menores inmigrantes no acompañados, pero ese contrato terminó el 1 de abril de 2025 sin que el sitio fuera utilizado.

Cerca de Greensboro opera el único centro de detención de ICE en Carolina del Norte, ubicado en el condado de Alamance.

Polémica en centros de detención de ICE

La proliferación de estos centros carcelarios no está exenta de polémica. El número de personas detenidas por ICE alcanza niveles históricos. Según datos federales, a finales de diciembre, más de 70,000 inmigrantes estaban detenidos por el ICE, frente a los 40,000 que había cuando Trump asumió el cargo.

Las autoridades federales están buscando ciudades y condados en todo el país donde ubicar a más inmigrantes detenidos, como parte de un plan para ampliar de forma masiva los centros de detención. Esta expansión está valorada en $45,000 millones de dólares y se financia con la reciente ley de recortes de impuestos impulsada por el presidente Trump.

Los detenidos en estas instalaciones enfrentan daños graves en la salud física y mental, según un reciente informe de la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA). Expertos advierten de brotes de enfermedades prevenibles, crisis psicológicas severas, negligencia médica y condiciones que ponen en riesgo vidas en las cárceles de ICE.