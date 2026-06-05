Alrededor de 60 personas se reunieron este viernes 5 de junio frente al Charles R. Jones Federal Building en Charlotte para exigir que los legisladores estatales bloqueen la expansión de centros de detención migratorios en Carolina del Norte.

La manifestación, organizada por Indivisible CLT y Carolina Migrant Network, se llevó a cabo desde las 10:45 a.m. y formó parte de un esfuerzo para frenar los planes de GEO Group de reabrir Rivers Correctional Institution en Winton, Carolina del Norte, como centro de detención de inmigrantes.

Van 50 muertes en cárceles migratorias

Entre las palabras de los oradores, señalaron las condiciones inhumanas que existen actualmente en centros de detención migratorios, incluyendo la falta de acceso a atención médica adecuada, alimentos en mal estado y escasez de productos de higiene.

“A pesar de la indignación pública, la violencia del ICE y la CBP no ha hecho más que aumentar. En lo que va de 2026, al menos 17 personas han muerto bajo custodia del ICE. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, más de 40 personas han fallecido en centros de detención de inmigrantes. Estas muertes van en aumento y ahora se producen a un ritmo aproximado de una cada seis días, el más mortífero en décadas”, señalaron Indivisible CLT y Carolina Migrant Network a través de un comunicado.

Desde el segundo mandato del Gobierno actual se han reportado 50 muertes de detenidos por ICE. El fallecimiento más reciente fue el de Denny Adán González, un cubano de 33 años de Charlotte. Murió el 28 de abril en la cárcel migratoria de Stewart Detention Center, un caso que aún se encuentra bajo investigación.

Exigen a legisladores frenar centros de detención

Los manifestantes enfatizaron que la expansión de cárceles migratorias en Carolina del Norte representa una amenaza directa a las comunidades inmigrantes. Además, llamaron a los legisladores estatales a establecer barreras que impidan la entrada de estas agencias.

“Estamos exigiendo que condenen públicamente todos los planes de expansión de ICE en Carolina del Norte, incluyendo nuevas oficinas propuestas en Cary y Charlotte, así como espacios de coworking en todo el estado, y que animen a los funcionarios del gobierno local a impulsar cambios de política a nivel de condado y municipal que respeten los derechos y la dignidad de todas las personas”, dijo Maryann Ruiz, organizadora comunitaria de Carolina Migrant Network.

Protesta el 5 de junio frente al Charles R. Jones Federal Building en Charlotte (cortesía: Daniela Andrade/Carolina Migrant Network).