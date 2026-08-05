El musical & Juliet, inspirado en la historia de amor más conocida de William Shakespeare, llega a Charlotte con una protagonista latina. Se trata de Fabiola Caraballo Quijada, una actriz de raíces venezolanas, quien interpreta a Julieta en la gira nacional de esta producción que combina teatro musical con éxitos de artistas pop internacionales.

“Julieta es un papel icónico que lo estudian en probablemente todas las escuelas de Estados Unidos. Pero acá le agregamos una cara completamente nueva y moderna, más fresca y energética, donde Julieta canta muchas canciones de artistas como Katy Perry, Ariana Grande y Kelly Clarkson”, comentó Fabiola a La Noticia.

Una actriz de raíces venezolanas

Fabiola nació en Venezuela y emigró en 2013 junto a su mamá a Tyler, Texas, cuando tenía 5 años. Aunque conserva recuerdos bailando en Maturín, donde creció, o de su papá tocando el cuatro venezolano mientras ella cantaba, fue en Estados Unidos donde comenzó su formación artística.

“Mi mamá fue la que me puso en el teatro y en las clases de canto y de música. Ella es ingeniera y mi papá, abogado; ambos me han dicho que hay que estudiar. A mí me gustaba lo científico, pero decidí seguir adelante con el arte. Era la forma en la que me veía en el futuro”, recordó.

Contó que durante su etapa en Tyler Legacy High School participó en producciones teatrales, programas de arte y la orquesta escolar.

“Ella (su mamá) conducía hasta dos horas para apoyarme porque vio mi potencial y que me encantaba cantar. Siempre ha creído en mí”, añadió.

Ganadora por tres años consecutivos

Su carrera dio un giro cuando participó en los Jimmy Awards, los premios nacionales de teatro musical para estudiantes de secundaria. Estos se celebran todos los años en Nueva York y ella asistió durante tres años consecutivos y ganó: en 2023, 2024 y 2025. En esas competencias interpretó personajes como Motormouth Maybelle en Hairspray, Nostradamus en Something Rotten y Sandra Bloom en Big Fish, papel con el que ganó su reconocimiento más reciente.

“La primera vez que fui fue en el 2023. Nunca esperé ganar. No sabía que yo tenía ese poder para el arte dentro de mí. Me di cuenta de que tenía potencial para hacer esto profesionalmente y empecé a dedicarme al 100 %. Sacrifiqué el fútbol, aunque me había dedicado a esto también desde que era chiquita”, contó.

Después de graduarse de la escuela secundaria en 2025, recibió una nueva oportunidad para audicionar para & Juliet. Aunque meses antes no había podido asistir a una segunda audición por estar terminando sus estudios, el equipo recordó el video que había enviado.

“Esto prueba que las oportunidades que se pierden no necesariamente son el fin de la historia. Después de esto, hice otra audición en Nueva York y me dieron el papel. En septiembre empecé a viajar con la compañía nacional”, recordó.

Fabiola Caraballo Quijada pasó de los escenarios escolares en Texas a protagonizar el papel de Julieta en el musical & Juliet (Foto: Evan Zimmerman for MurphyMade).

¿De qué trata & Juliet?

En & Juliet, la historia plantea qué habría ocurrido si Julieta hubiera tenido una segunda oportunidad después de Romeo. La obra presenta una protagonista que busca su propia identidad y toma decisiones sobre su futuro.

Esta es la primera presentación oficial de Fabiola. Para ella, uno de los mayores retos del papel es la exigencia vocal. El personaje interpreta varias canciones conocidas mundialmente y requiere mantener la voz durante ocho funciones semanales.

“Es mucha disciplina para cantar de una manera sana y poder hacer esta presentación. Mi voz es mi instrumento… Lo que me encanta de este musical es que hay mucha profundidad emocional, hay muchas historias que se cuentan de diferentes relaciones que existen con personas de verdad, hay empoderamiento femenino, momentos oscuros, felicidad, confusión, frustración y autenticidad”, explicó.

¿Cuándo y dónde ver la obra?

En Charlotte, la presentación de & Juliet está programada para llevarse a cabo en Belk Theatre at Blumenthal Arts Center, ubicado en 130 N Tryon St, Charlotte, NC 28202, del 11 al 16 de agosto. Los precios de los boletos van desde los $47 hasta los $150 (más cargos por impuestos y servicios). Para comprar tus boletos, puedes hacerlo a través del siguiente enlace.