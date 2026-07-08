El arte será el protagonista de una jornada solidaria en Charlotte para seguir brindando ayuda a las familias afectadas por el doblete sísmico en Venezuela que dejó más de 3,500 fallecidos. La Casa de la Cultura realizará la subasta de arte "Hacemos lo que sabemos", un evento que busca recaudar fondos para atender necesidades urgentes en distintas comunidades afectadas por este desastre natural

“Este evento dura seis horas y contaremos con toda una programación cultural. Esperamos tener venta de un camión de comida, música en vivo. Así que están invitados a pasar, ver estas obras, abrazarnos como venezolanos, compartir en comunidad, conocer a los artistas y, por supuesto, a comprar una de estas obras y participar en esta subasta de arte por Venezuela”, comentó Milagros Ugueto, cofundadora de La Casa de la Cultura.

La iniciativa reunirá obras donadas por artistas locales que estarán disponibles para la venta durante el evento. Todo lo recaudado será destinado a continuar la ayuda en Venezuela. Hasta ahora, la Casa de la Cultura ha apoyado a afectados con donaciones a diferentes grupos afectados.

“Estamos solventando distintas áreas. Ayudando con medicina, ayudando a los niños y con insumos en distintos espacios, como pañales y toallitas húmedas y suministros médicos... Pero sabemos que esta es una situación que no se va a resolver en unos días, sino que tomará tiempo. Entonces seguiremos solventando diferentes situaciones de emergencia que surjan en diferentes comunidades”, dijo Keudis Sánchez, cofundador de la Casa de la Cultura.

¿Cuándo y dónde será?

Este evento se llevará a cabo el sábado 18 de julio, de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., en el VAPA Center, ubicado en 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202. La entrada tendrá un costo de $10 por persona, aunque la organización anunció una promoción de dos entradas por el mismo precio si se va acompañado.

Puedes comprar tu entrada a través del siguiente enlace. Para estar atento a sus próximos eventos, visita el siguiente enlace.

Llamado a artistas locales a ayudar a Venezuela

Además de asistir a este evento, La Casa de la Cultura también hizo un llamado a artistas interesados en donar una obra para la subasta. El plazo es hasta el lunes 13 de julio y pueden contactarlos a través de sus redes sociales. No importa el nivel de experiencia o el tema de su obra de arte.

Milagros precisó: “Pueden donar arte visual, pintura, fotografía, escultura. En el caso de esculturas que no mida más de 40 centímetros de diámetro, porque queremos aprovechar el espacio para mostrar muchas obras de arte”.