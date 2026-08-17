Desde la Operación Charlotte's Web, en noviembre de 2025, en la que más de 1,300 inmigrantes fueron detenidos, Liliana, quien vive cerca de la South Boulevard, cambió su rutina cotidiana. Ya no hace compras en supermercados latinos, evita asistir a eventos y procura salir de casa únicamente cuando es necesario.

“Si no tengo que salir, no salgo y, si salgo, me limito a horas laborales, pero antes de salir reviso los grupos de WhatsApp para ver si han reportado a inmigración. También cambié mi ruta, evito algunas calles: la Nations Ford, Arrowood, la Tyvola, por la línea debajo del tren en la South Boulevard… por eso ya no se ve tanta circulación de personas”, dijo a La Noticia.

Aunque han pasado más de ocho meses desde el mayor operativo migratorio en Carolina del Norte, la presencia intermitente de agentes de inmigración en el sur de Charlotte se ha convertido en una preocupación para vecinos, trabajadores y dueños de negocios. Reportan menos clientela, menos tráfico y mayor miedo en la comunidad a ser detenidos, deportados y separados de sus familias.

1 de cada 3 detenciones de Charlotte’s Web fueron en el sur

Esta preocupación no viene de la nada. Durante la semana de Charlotte's Web, Comunidad Colectiva confirmó la presencia de agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 107 veces. 35 de estos avistamientos fueron en la zona sur y sureste de la ciudad. Esto equivale a uno de cada tres. La mayoría en South Boulevard.

“Vimos mucha actividad, inicialmente, en el sur de Charlotte y luego fue en el este de Charlotte. Desafortunadamente, no tenemos suficientes voluntarios en el sur, como para poder verificar con la misma rapidez como ocurrió en el Este”, comentó a La Noticia, Mary José Espinosa, directora de planificación estratégica de Carolina Migrant Network (CMN) en enero de este año.

Espinosa lamentó que la falta de verificadores en esa zona haya podido dejar algunos operativos sin ser confirmados y reportados. Por eso desde hace meses iniciaron una campaña para pedir el apoyo de vecinos en el sur de Charlotte.

Continúan los arrestos migratorios

Las detenciones en el sur de la ciudad no quedaron solo en el 2025. Datos recopilados por grupos comunitarios indican lo contrario. Reportan aumentos de detenciones migratorias, especialmente en los últimos dos meses.

Desde el 17 de junio, Carolina Migrant Network ha reportado la presencia de agentes federales 10 veces . Cuatro ocurrieron en el sur.

. Cuatro ocurrieron en el sur. Siembra NC documentó 22 detenciones en dos meses tras múltiples operativos , incluyendo paradas de tráfico y arrestos en la oficina del Departamento de Seguridad Nacional, ubicada en la Tyvola, donde miles de inmigrantes acuden semanalmente por sus citas con ICE, conocidas como “check-ins”.

, incluyendo paradas de tráfico y arrestos en la oficina del Departamento de Seguridad Nacional, ubicada en la Tyvola, donde miles de inmigrantes acuden semanalmente por sus citas con ICE, conocidas como “check-ins”. Mientras Pueblo Unido, un grupo que surgió apenas en julio de este año, ha reportado cerca de 18 avistamientos de autoridades en la zona sur. En algunos de ellos se observa a agentes federales.

“Parece que los agentes de inmigración esperan dos días a que la gente se calme, baje la guardia y después vuelven y se llevan personas. Es lo que veo por los grupos de WhatsApp”, comentó Liliana.

¿Por qué se reportan tantos operativos en el sur de Charlotte?

“Cuando vemos los datos, las zonas con los códigos postales 28215 y 28217 de la ciudad son algunas de las más afectadas. La mayor concentración de actividad de ICE ha sido por South Boulevard, Westinghouse Boulevard, Arrowood, y creo que esto tiene que ver mucho con la capacidad que tiene ICE en esa zona. Ahí está su oficina, entonces pueden salir y entrar”, explicó Stefania Arteaga, codirectora de Carolina Migrant Network.

En el sur de Charlotte, se encuentran tanto la oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como la del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el Centro de Atención de Solicitudes de USCIS y, desde noviembre del 2025, la oficina del Puerto de Servicio de Charlotte de Aduanas y Protección Fronteriza.

Sin embargo, el cambio no se explica únicamente por la ubicación de las oficinas. Según Arteaga, la composición demográfica de Charlotte también ha cambiado. Familias latinas que históricamente se establecieron en el este de la ciudad se han desplazado hacia el sur y sureste, incluyendo áreas cercanas a West Boulevard y Tuckaseegee Road.

“Estamos viendo a más personas irse del este porque ya no pueden pagar vivienda y se mudan al sur o sureste”, señaló.

El impacto llega a los negocios

El temor a los operativos también ha cambiado los hábitos de consumo. Michel Meza, dueño del restaurante venezolano “Los Chamos”, ubicado en la South Boulevard, comentó cómo desde la operación Charlotte’s Web su negocio comenzó a experimentar una reducción de clientes, generando pérdidas de entre $35,000 y $40,000, además tuvo que reducir personal y asumir nuevas deudas para mantenerse abierto.

“Como los operativos de ICE se reportan como hasta las 5:00 de la tarde y ya la gente ha estado encerrada todo el día, entonces no salen ya después de las 6:00 o 7:00. Nosotros estuvimos un mes que nos quedábamos hasta las 9:00 p.m., pero ya después de las 7:00 p.m. no llega nadie. Pensamos que con el cambio de horario y en verano esto iba a cambiar, pero no lo hizo, al menos no aquí en la South Boulevard”, dijo a La Noticia

Añadió: “Voy a supermercados de alrededor y hay menos gente. Los fines de semana los negocios no están llenos como casi antes. Han pasado más de siete meses, pero el ambiente sigue igual. No es solo en mi negocio, he hablado con dueños de otros restaurantes y cuentan lo mismo… Obviamente, hay situaciones que nos sobrepasan, por eso hay restaurantes que están cerrando.”

Cuenta que este no es el único cambio que ha observado en sus clientes latinos, sino que también gastan menos, incluso cuando los precios se mantienen iguales. Cuenta que, para negocios como el suyo, este desafío se suma al aumento de los alquileres y del costo de las materias primas.

“Los clientes compran menos comida porque la gente tiene menos dinero disponible para gastar en la calle o prefiere ahorrar en caso de que sean deportados”, cerró.

Reportes falsos de detenciones afectan a negocios latinos

Para Meza, otro problema para los comerciantes son los falsos reportes de operativos migratorios o, en algunos casos, la confusión de la comunidad para distinguir redadas de operativos policiales a nivel local.

Ante evitar esta desinformación, Carolina Migrant Network insistió en pedir a la comunidad reportar operativos al 704-740-7737, incluyendo fecha, hora y dirección o intersección de donde haya ocurrido la detención y, de esta forma, poder verificar un operativo antes de visibilizarlo.