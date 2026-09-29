En el condado de Gaston, en Carolina del Norte, donde la representación latina en cargos públicos ha sido muy escasa, Jessica María Moreno busca convertirse en una de las primeras latinas en llegar a la Junta de Comisionados.

Moreno vive en el condado de Gaston desde 2017, cuando ella y su familia fueron desplazados del condado de Mecklenburg debido a la rezonificación del parque de casas en donde vivía. Esa experiencia la llevó a involucrarse en la defensa de la vivienda y, durante los últimos ocho años, a trabajar como organizadora comunitaria en temas como derechos de los inquilinos, condiciones de vivienda y prevención del desplazamiento.

Aunque llegó a Gaston sin intenciones de hacer carrera política, cuenta que la falta de representación de la voz de personas de bajos ingresos, mujeres, jóvenes y latinos la impulsó a intentar ocupar este puesto representando al Partido Demócrata.

Compite contra el republicano Tom Keigher, actual comisionado de Gastonia, quien busca la reelección y ha estado en ese cargo desde 1998. Siete periodos que acumulan casi 30 años. La Noticia lo entrevistó para conocer su propuesta y qué impacto tendría para los latinos.

La Noticia: ¿Qué le motivó a postularse?

Jessica María Moreno: Vivo en el condado de Gaston desde que nos desplazaron del condado de Mecklenburg en el 2017. Compramos un terrenito allá y pudimos rehacer nuestra vida. Desde entonces, algo que he hecho es envolverme con la comunidad para estar al tanto de lo que está pasando y lo que se puede mejorar. Me postulé porque siento que en este momento no hay representación de los jóvenes, de mujeres o de latinos en el condado y la comunidad aquí está creciendo, entonces estos grupos merecen ser representados,

¿Qué perspectiva aportaría a la Junta de Comisionados desde su experiencia?

Trabajo con comunidades que siempre son ignoradas. Mi perspectiva es esa. Crecí en un hogar con una madre soltera; tuvimos dificultades y precisamente debido a estas llegamos a este condado. Fuimos desplazados. Entonces pienso en que los condados deben progresar, pero no deben marginar a comunidades vulnerables. Hay que reevaluar cómo apoyar a la comunidad para que siga en el condado. Siento que las cosas aquí han estado iguales durante 30 años y no están evaluando nuevas ideas o los cambios que ha experimentado el condado.

¿Cuáles son las funciones de un comisionado?

Las funciones más importantes son determinar la tasa de interés y el presupuesto del condado. Ver en qué se va a gastar el dinero de la gente, de sus impuestos. Eligen en qué programas sociales, transporte, vivienda, desarrollo económico… Toman las decisiones clave sobre el dinero, los servicios y el futuro del condado. Aprueba el presupuesto según las prioridades que afectan a la comunidad y supervisa al administrador del condado.

¿Cuáles son los principales problemas que observas en el condado?

El condado está creciendo y no está asegurando una protección a la gente pobre. Hay mucho riesgo de desplazamiento por el aumento del costo de las propiedades.

Falta de mejoras en el transporte público a pesar del aumento del tráfico.

Se siguen aprobando proyectos sin evaluar suficientemente su impacto en la comunidad.

Hay nuevos desarrollos que afectan las carreteras y aumentan la presión en las escuelas.

Sobrecarga de alumnos en aulas.

“Tenemos que ponerle un freno a los desarrollos que tenemos porque tenemos que ver si van a sobrepoblar las escuelas. No tienen los recursos. Este condado solo aporta un 18 % del presupuesto y en el resto aportan entre 30 % y 36 %. Están dejando ir a los maestros, consejeros y enfermeras. Es algo en lo que quiero trabajar: que las escuelas tengan fondos”.

¿Qué área específica considera que en este momento está más desatendida?

Desde el principio del año he hablado con muchas personas que dicen que no se puede caminar en ningún lado porque no hay aceras. Tampoco hay transporte público. Creo que debe invertirse en eso, porque todo está conectado. Más aceras son familias que llevan a sus niños a la escuela caminando de forma más segura y más personas caminando, conduciendo bicicleta; por lo tanto, estilos de vida más saludables

¿Cuál es el principal problema que tienen los latinos en el condado?

Una cosa muy importante que he visto es que cuando los latinos presentan sus problemas en el condado, no tienen un intérprete que pueda ayudarles a transmitir sus necesidades o escuchar sobre las decisiones que se toman. Eso demuestra la falta de interés en dar soluciones a nuestra comunidad. Es una barrera que quiero eliminar. Me gustaría asegurar que cuente con información y material en su idioma. Que sea accesible.

¿Qué mensaje les daría a los latinos para que salgan a votar?

Que las elecciones locales importan mucho. Las decisiones que se toman nos afectan a todos los que vivimos acá, por eso es importante que salgan y voten. Si sus padres no pueden, salgan por ellos. Si no, vamos a padecer por decisiones hechas sin pensar en nosotros, pero que tendrán consecuencias todos los días.