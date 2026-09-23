Más de tres millones de personas en Carolina del Norte dependen de Medicaid para acceder a servicios de salud. La expansión de 2023, incluso, permitió incorporar a otras 734,000 habitantes del estado, pero nuevas reglas derivadas de cambios federales modificarán la cobertura. Los primeros cambios entrarán en vigor en octubre de este año y enero de 2027, y algunas personas quedarán sin este beneficio. En este artículo te explicamos quiénes son.

¿A quiénes afectarán los cambios de Medicaid en Carolina del Norte?

Los cambios afectarán principalmente a dos grupos: algunas personas que no son ciudadanas estadounidenses y adultos de 19 a 64 años que reciben Medicaid por medio de la expansión. Las nuevas reglas también cambiarán la frecuencia con la que algunas personas tendrán que renovar su cobertura.

“Legisladores estatales y federales determinan quiénes son elegibles para recibir cobertura médica a través de Medicaid y de qué manera se brindan estos servicios. Ahora, las personas entre 19 y 64 años de edad deberán cumplir con requisitos laborales y participación comunitaria. Y si no eres ciudadano estadounidense, podrías perder tu cobertura de Medicaid. A las personas que se verán afectadas ya se les envió una carta de esto”, comentó Jennifer Platz, especialista en comunicaciones de NC Medicaid, durante una conversación virtual el pasado 25 de agosto para informar estas nuevas reglas.

¿Qué cambios afectarán a inmigrantes?

A partir del 1 de octubre, algunas personas que no son ciudadanas estadounidenses dejarán de ser elegibles para Medicaid. Podrán mantener la cobertura quienes:

Tienen residencia permanente (green card).

(green card). Niños y jóvenes de hasta 19 años que viven legalmente en el país, pero no tienen estatus migratorio.

que viven legalmente en el país, pero no tienen estatus migratorio. Embarazadas o quienes estuvieron embarazadas durante los últimos 12 meses (deberán residir legalmente en el país, aunque no tengan estatus migratorio permanente).

o quienes estuvieron embarazadas durante los últimos 12 meses (deberán residir legalmente en el país, aunque no tengan estatus migratorio permanente). Algunos participantes cubanos o haitianos.

“Si no eres un ciudadano estadounidense y no formas parte de ninguno de los grupos mencionados, vas a perder tu cobertura médica a través de Medicaid. Esto incluye citas médicas, recetas, acceso a salud mental, salud dental y otros servicios. Si todavía tienes Medicaid, agenda tus citas y surte tus recetas antes del 1 de octubre. Todavía podrías obtener Medicaid de emergencia, pero esto solo cubre los costos de condiciones graves que deben tratarse como emergencias, por ejemplo, infartos, accidentes cerebrovasculares o accidentes graves”, explicó Platz.

Añadió: “Si tu estatus migratorio cambia, por ejemplo, si obtienes la tarjeta de residencia permanente, también conocida como Green Card, puedes informar a tu Departamento de Servicios Sociales local lo antes posible para que no pierdas la cobertura de Medicaid o para aplicar posteriormente”.

No todas las personas con green card califican

La mayoría de los inmigrantes con residencia permanente (Green Card) deben vivir cinco años antes de ser elegibles para Medicaid. Hay excepciones para quienes:

Cumplen 40 trimestres de trabajo (10 años).

Son veteranos o militares en servicio activo.

en servicio activo. Fueron admitidos al país bajo un estatus de exención, como en el caso de refugiados, asilados u otro estatus por razones humanitarias.

Sin embargo, estas personas sí son elegibles para una cobertura médica de emergencia. Este es un programa utilizado por los hospitales, ya que están legalmente obligados a proporcionar atención médica independientemente del estado migratorio de un paciente.

Nuevos requisitos laborales y comunitarios

A partir del 1 de enero de 2027, algunos adultos de 19 a 64 años que reciben Medicaid mediante tendrán que demostrar que cumplen con una actividad laboral o comunitaria. Para esto tendrán que trabajar, estudiar o hacer voluntariado. En total, deberán cumplir 80 horas al mes.

Otra forma de cumplir con este requisito será que el hogar tenga al menos $580 al mes en ingresos por trabajo.

“Un tema particular son los trabajadores temporales. Estas personas que, por ejemplo, trabajan en los centros de esquí que tenemos en las montañas. Obviamente, nada más pueden trabajar cuando hay nieve. En esos casos van a tener que distribuir sus ingresos y comprobar que tienen al menos $580 dólares al mes promediados en estos meses y así podrán alcanzar este monto”, explicó Rodrigo Medinilla, navegador NC Medicaid, de Charlotte Center for Legal Advocacy.

¿Todos los adultos tendrán que trabajar?

“No. Hay personas que no pueden, por alguna razón, hacer un trabajo en particular. En este caso se tomará en cuenta la participación comunitaria, esto es, brindar algún servicio. Es importante mantener el registro de las horas”, explicó Medinilla.

Adicionalmente, hay varias personas que no tendrán que cumplir con el requisito de las 80 horas de trabajo o servicio comunitario al mes. Entre ellas están:

Padres, tutores o cuidadores de un niño o adolescente menor de 14 años .

. Personas con una discapacidad .

. Embarazadas o que estuvieron embarazadas durante los últimos 12 meses.

o que estuvieron embarazadas durante los últimos 12 meses. Quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o Seguro Social por Incapacidad (SSDI).

(SSI) o Seguro Social por Incapacidad (SSDI). Personas con problemas de salud mental, trastornos por consumo de sustancias o discapacidades físicas, intelectuales o del desarrollo.

Hay otras excepciones. Por eso, las personas que tengan dudas deben consultar con su Departamento de Servicios Sociales (DDS) local.

¿Cómo se debe demostrar que se trabaja?

El DDS puede pedir documentos como:

Recibos de pago.

de pago. Registros de la escuela.

de la escuela. Comprobantes de voluntariado.

Es importante señalar que el requisito de las 80 horas al mes debe cumplirse en al menos tres de los seis meses anteriores a cada renovación. Por ejemplo, si una persona renueva Medicaid en julio de 2027, tendrá que demostrar que cumplió con el requisito entre enero y junio (tres meses durante ese periodo).

¿Cada cuánto tiempo habrá que renovar Medicaid?

Otro cambio a partir del próximo año es que la mayoría de los adultos de 19 a 64 años que reciben Medicaid tendrán que renovar su cobertura cada seis meses. Actualmente, muchas personas realizan este proceso una vez al año.

Cobertura retroactiva: ¿de qué trata?

También cambiará la llamada cobertura retroactiva. Esta permite que Medicaid pague ciertos gastos médicos que ocurrieron antes de presentar una solicitud. A partir del próximo año, los adultos entre 19 y 64 años sin discapacidad podrán recibir cobertura hasta un mes antes de solicitar. Si es un niño, adulto mayor o persona con discapacidad, hasta dos meses antes.

¿Qué pasa si una persona pierde Medicaid?

La persona recibirá una carta explicando por qué perdió la cobertura. El comunicado también indicará cómo presentar una apelación si considera que la decisión es incorrecta. Generalmente, hay 60 días desde la fecha de la carta para apelar.

¿Cómo prepararse para los cambios de requisitos laborales?

Confirmar que cumple el número de horas de trabajo. Asegurarse de que su Departamento de Servicios Sociales local tenga su dirección y número de teléfono correctos. Responda a cualquier carta tan pronto como la reciba. Guarde documentos importantes como: comprobantes de pago, registros escolares y de voluntariado, cartas sobre beneficios o registros médicos que podrían ser necesarios para mantener su cobertura de salud. Cree una cuenta mejorada de ePASS si aún no tiene una. Pueden usarla para subir documentos que comprueben sus actividades de trabajo, estudios o voluntariado.

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