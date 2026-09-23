Acusan a dos inmigrantes mexicanos de traficar drogas

Dos mexicanos fueron acusados de participar en una presunta red de narcotráfico en Charlotte, tras una investigación federal que permitió incautar metanfetamina, fentanilo y dinero.

Martín Eduardo Hernández Núñez, de 36 años de edad, y Juan Carlos Mojarro Sánchez, de 38 años, enfrentan varios cargos federales relacionados con la distribución de drogas.

La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte informó el 23 de septiembre que ambos tienen presuntos vínculos con una organización de narcotráfico con sede en México.

Los acusados permanecen bajo custodia federal y se presume su inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.

¿Qué encontraron las autoridades durante la investigación?

Según los documentos judiciales, los investigadores registraron en mayo de 2026 una vivienda utilizada por los acusados.

En el inmueble encontraron cerca de 30 kilogramos de metanfetamina cristalina y dos kilogramos de fentanilo.

También incautaron un arma de fuego, selladoras al vacío, una máquina para contar dinero, básculas digitales y registros de presuntas transacciones de drogas.

Las autoridades encontraron además una prensa de gran tamaño que, según la Fiscalía, se utiliza habitualmente para empaquetar narcóticos.

Durante la investigación, los agentes realizaron compras controladas que permitieron recuperar otros cuatro kilogramos de metanfetamina cristalina.

Hallan más drogas en una unidad de almacenamiento

Los investigadores también ejecutaron una orden de registro en una unidad de almacenamiento utilizada por los acusados.

Allí incautaron otros 30 kilogramos de metanfetamina cristalina, según informó la Fiscalía.

En total, las cantidades detalladas por las autoridades suman aproximadamente 64 kilogramos de metanfetamina y dos kilogramos de fentanilo.

El comunicado federal describe la incautación como cercana a 60 kilogramos, aunque las cantidades desglosadas superan esa cifra.

Los agentes también confiscaron más de $66,000, que las autoridades consideran posibles ganancias procedentes del narcotráfico.

¿Qué cargos enfrentan los dos acusados?

Hernández Núñez y Mojarro Sánchez enfrentan cargos por presunta conspiración para distribuir metanfetamina cristalina y poseerla con intención de distribuirla.

También fueron acusados de distribución de metanfetamina y posesión de metanfetamina y fentanilo con intención de distribuirlos.

La Fiscalía sostiene que ambos tenían vínculos con una organización criminal transnacional dedicada a distribuir grandes cantidades de metanfetamina en Charlotte.

Estas acusaciones todavía no han sido probadas ante un tribunal.

¿Cuántos años de prisión podrían recibir?

Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua.

Un juez federal determinará las posibles sentencias conforme a las leyes aplicables y las circunstancias de cada caso.

La investigación estuvo a cargo del Homeland Security Task Force, un grupo de trabajo que reúne a distintas agencias federales.

El fiscal federal adjunto Nick J. Miller está a cargo del procesamiento del caso en Charlotte.